Es geht um nichts weniger als „Freiheit!“

Seit Mitte Februar fallen die gelben Banner mit den Slogans „Wir wollen keine 20 Prozent auf Kosmetik. Wir wollen das gleiche Gehalt!“ oder „Sind wir alle schon gleichberechtigt?“ in Aalen ins Auge. Sie machen auf den Internationalen Frauentag am 8. März aufmerksam und thematisieren die nach wie vor bestehende weltweite strukturelle Ungleichberechtigung der Geschlechter.

Zu diesem Anlass veranstaltet das städtische Amt für Chancengleichheit, demografischen Wandel und Integration jährlich ein Rahmenprogramm, dieses Jahr mit Fokus auf das Thema „Freiheit“. „Freiheit im Feminismus bedeutet nicht nur die Möglichkeit, individuelle Entscheidungen zu treffen, sondern auch die Beseitigung struktureller Hindernisse, die Menschen jeden Geschlechts in ihrer Selbstbestimmung einschränken können“, erklärt Amtsleiterin Anna-Lena Mutscheller.

Verschiedenste Aalener Netzwerkpartnerinnen und -partner haben ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Die rund 20 Veranstaltungen finden von 2. bis 27. März statt und behandeln die Themen Gleichstellung und Selbstermächtigung mit Lesungen, Vorträgen, Beratungsangeboten, einem Theaterstück, mit Kinofilmen und Bewegungs- und Kreativangeboten.

Beim traditionellen Frauenempfang am 8. März um 18 Uhr im VfR-Sparkassen-Forum werden Referentinnen verschiedenste Facetten von Freiheit in kurzweiligen Pecha-Kucha-Vorträgen beleuchten. Die Veranstaltung wird von einer Gebärdensprachdolmetscherin begleitet.

Am 13. März um 18 Uhr liest Boris von Heesen im Torhaus der aus seinem Buch „Was Männer kosten. Der hohe Preis des Patriarchats“. Denn auch Männer unterliegen Normen und Zwängen. Für eine freiere und gleichberechtigte Zukunft wird es wohl noch einige dieser Aktionsmonate brauchen - doch das große Engagement macht Hoffnung.

Programmflye r liegen an der Info im Aalener Rathaus, bei der Tourist-Info, in der Stadtbibliothek, sowie in verschiedenen Geschäften und Cafés aus. Digitale Flyer gibt es unter www.aalen.de/chancengleichheit