Um die Wünsche der Vereine genau zu kennen und die Saison- und Spielplangestaltung möglichst nahe am Interesse der Vereine gestalten zu können, befragt der Fußballbezirk Ostwürttemberg seine Vereine alle drei Jahre. Dabei geht es um die Rahmenbedingungen zum Spielbetrieb der Aktiven. Gegenüber diesen Wünschen der Vereine sieht sich der Bezirk wieder drei Jahre verpflichtet. Generell gilt allerdings, dass der Jugendspielbetrieb immer Vorrang hat.

Fragebogen bereits im Postfach

Der Fragebogen wurde über das WFV-Postfach bereits allen Vereinen im Fußballbezirk Ostwürttemberg zugesandt und dieser muss bis spätestens Sonntag, 7. April, ausgefüllt an den Bezirksspielleiter Roland Wagner zurückgesendet werden.

Bezirk hofft auf Beteiligung

Es ist wie immer bei demokratischen Prozessen: je größer die Umfragebeteiligung, umso größer ist die Zufriedenheit, die mit der Gestaltung der kommenden Spielpläne erzielt werden kann. Und die Mehrheiten entscheiden über die Spielplangestaltung der nächsten drei Spielzeiten.

Infoveranstaltung in Neuler

Die Vereine werden mit den vielen Fragen aber nicht allein gelassen. Deshalb findet eine Infoveranstaltung statt. Am Montag, 25. März, 19 Uhr beim TV Neuler können Vereinsvertreter und Bezirksverantwortliche gemeinsam die Fragen durchgehen und diskutieren. An dieser Veranstaltung können die Vereine auch online teilnehmen, der Link wurde ebenfalls bereits per Mail versendet.

Vereine alle drei Jahre in der Pflicht

Dieser regelmäßige Dialog, der alle drei Jahre stattfindet, hilft auch, dass Vereine und Spielplanverantwortliche sich austauschen und erkennen können, wo die Grenzen für die Wünsche der Vereine liegen. So ist ein immer wiederkehrendes Beispiel der Wunsch die Wochentagsspiele am Freitag zu absolvieren (zum Beispiel statt Mittwoch), dies ist jedoch nur möglich, wenn der Jugendspielbetrieb nicht gestört ist.

Aus diesem Grund hofft der Fußballbezirk Ostwürttemberg auf eine große Teilnahme, sowohl bei der Befragung als auch am Informationsabend am Montag in Neuler.