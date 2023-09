(möc) — Bei den Reichsstädter Tagen sind sie unermüdlich: An einem Stand vor den Sitzungssälen des Rathauses verkaufen die Mitglieder des Liederkranzes Unterrombach traditionell ihren Hitzkuchen. Sie sind ein tolles Beispiel für ein gelungenes Miteinander im Verein.

Die einen rollen den Teig aus, die anderen belegen ihn mit Zwiebeln, Speckwürfeln und mehr, und ein paar sind fürs Backen im Ofen zuständig: Die Aufgaben sind gut verteilt beim Liederkranz Unterrombach. Der Gesangsverein ist seit mehr als zehn Jahren mit einem Hitzkuchenstand bei den Reichsstädter Tagen vertreten, und das aus gutem Grund: „Die Einkünfte von hier und aus dem Museumsfest in Fachsenfeld sind maßgeblich für unsere Vereinsarbeit. Wir verwenden sie für die Chorleiterarbeit, für Noten und um die Miete zu bezahlen“, erkärt Beirätin und Notenwartin Katrin Grell. Und das Beste: „Es macht uns auch Spaß.“

Denn sie sind ein eingespieltes Team an den vollen vier Tagen, die ihr Einsatz dauert. „Insgesamt sind wir 80 Leute“, so Katrin Grell. Sie werden alle gebraucht, angefangen bei den zehn Frauen vom Gemischten Chor, die 40 Kilogramm an Zwiebeln und 100 Bund an Frühlingszwiebeln schneiden. Derweil bauen die Männer den Stand auf und transportieren das schwere Gerät. Es handelt sich um zwei Öfen, die der Liederkranz extra angeschafft hat, und eine Teigmaschine aus einer Bäckerei–Auflösung. Das sei besser, als jedes Jahr diese Maschinen ausleihen zu müssen, erklärt Katrin Grell und zeigt auf mehrere riesige Schüsseln unter den Arbeitstischen am Stand: Ganz klar, der Brotteig für den Hitzkuchen ist sehr gut gegangen.

Die Frauen haben den Dienst aufgeteilt, zwölf Personen sind sie pro Schicht. „Wir haben am Freitagmorgen losgelegt, damit wir um 18 Uhr anfangen konnten zu backen“, erzählt die Notenwartin. Und die Hitzkuchen gingen weg. „230 Stück haben wir am Freitag verkauft“, so Katrin Grell, „das ist typisch für die Reichsstädter Tage.“ Am Samstag läuft der Verkauf langsamer an, aber das kümmert die Sängerinnen nicht, denn sie wissen: „Heute Abend geht’s ab.“ Und weil jede von ihnen fast alles machen kann, weil es „flutscht im Team“, genießen sie den Einsatz sogar. „Wir haben hat einen tollen Zusammenhalt.“