Aalen wird der erste Standort eines V-Baumarkts außerhalb von Bayern. Das berichtet die Georg Jos. Kaes GmbH als Betreiber. Im Herbst wird die neue Filiale auf dem Aal-Carrée eröffnet.

Übergabe des Gebäudes am 1. Juli

Bereits zum 1. Juli wird der dann leere BayWa-Baumarkt an den neuen Betreiber übergeben, so die Auskunft des mittelständischen, familiengeführten Handelsunternehmens. Dann beginnen die Umbauarbeiten. Die Fassade außen werde auf das „Branding“ des V-Baumarkts umgestellt. Für die Innengestaltung laufen gerade die Planung und Konzeption, so die Firma Georg Jos. Kaes. Ab Herbst erwarte die Kundinnen und Kundinnen im neueröffneten V-Baumarkt das klassische Baumarkt- und Gartenmarktsortiment sowie „kompetente und umfassende Beratung, wie es unsere Kunden in unseren Bayerischen V-Baumärkten gewohnt sind“.

E-Mobilität spielt eine große Rolle

Bereits in der kommenden Woche sollen 22 AC-Wallboxen und damit Lademöglichkeiten für die E-Mobilität auf dem Parkplatz installiert werden. „In Zeiten klimatischer Veränderungen setzt die Georg Jos. Kaes GmbH die Jahrhundert-Herausforderung Nachhaltigkeit und Klimaschutz ganz oben auf die Agenda“, heißt es von Unternehmensseite.

Bürogebäude bleibt im Besitz von Berndt-Ulrich Scholz

Unberührt von den Veränderungen auf dem Areal bleibt übrigens ein Bürogebäude. Es ist nach wie vor das Eigentum von Berndt-Ulrich Scholz.