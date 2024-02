Große Freude bei Leonie Kroter von der DJK-SG Wasseralfingen. Bei der Hallen-Fünkampf-DM in Frankfurt hat sie den Titel gewonnen. Der Wettkampftag begann mit dem Start über die 60 Meter Hürden. Leonie Kroters Ziel war es eine Bestleistung zu laufen, doch nach einem Fehlstart und einem anschließenden etwas „verschlafenen“ Start, war sie mit der Einstellung ihrer erst eine Woche zuvor in Ulm erzielten Bestleistung von 8,75 Sekunden zufrieden. Damit hatte sie nach der ersten Disziplin die Führung im Fünfkampf übernommen.

Ein erfolgreicher Wettbewerb im Hochsprung

Der Hochsprung als nächste Disziplin verlief ebenfalls überaus erfolgreich. Auch hier hat sie ihre persönliche Bestleistung von 1,75 Meter ebenso eingestellt, worüber sie sehr glücklich war, da der Hochsprungwettbewerb durch die Hürdenläufe der anderen Altersklassen einige Male unterbrochen wurde, was nicht ganz optimal war. Im anschließenden Kugelstoßen hatte Leonie direkt im ersten Versuch eine Bestleistung von 10,94 Meter gestoßen. Das war wichtig, denn die anderen beiden Versuche waren ungültig, weshalb eine weitere Verbesserung nicht möglich war. Eine starke Leistung vor allem, da sie ab diesem Jahr in der neuen Altersklasse mit der Vier-Kilogramm-Kugel stoßen muss und nicht wie bisher mit drei Kologramm.

Deutlicher Vorpsprung nach drei Disziplinen

Nach drei von fünf Disziplinen hatte Leonie nun knapp 100 Punkte Vorsprung und sie wusste, dass wenn der Weitsprung einigermaßen gut läuft, die Aussichten auf den Gewinn ihrer ersten Deutschen Meisterschaft so groß wie noch nie waren. Doch im Weitsprung hat sie in letzter Zeit Schwierigkeiten die Technik im richtigen Zeitpunkt umzusetzen. Somit waren die gesprungenen 5,38 Meter auch nicht ihr Leistungsanspruch. Insgesamt konnte sie damit noch zufrieden sein, wobei sie ihren Vorsprung in der Gesamtwertung verloren und auf Platz drei zurückgefallen war.

Spannung pur über 800 Meter

Die 800 Meter sollten daher außerordentlich spannend werden, denn die ersten vier trennten wenige Punkte und die bisherigen Zeiten der Athletinnen über diese Strecke waren doch sehr ähnlich. Nach sehr vielen Motivationsreden von Freunden, Familie und Trainer, ging Leonie Kroter den abschließenden Lauf sehr entschlossen an. Dem Titel bei Deutschen Meisterschaften so nah, wollte sie sich diese Chance selbstverständlich auch nicht entgehen lassen. Leonie Kroter musste also als Erste und drei Sekunden vor der bis dato Führenden ins Ziel kommen um zu gewinnen. So ist sie die ersten drei Runden im vorderen Feld mitgelaufen, um sich eine gute Ausgangsposition zu sichern. Dann in der letzten Runde konnte sie nochmals voll attackieren und vorne weglaufen. Als erste im Ziel angekommen, wusste Leonie zuerst nicht, wie weit die anderen hinter ihr waren, doch als ihr dann mehrere Personen gratuliert haben, erfuhr sie, dass es gereicht hat für ihren ersten Titel bei Deutschen Meisterschaften und das im ersten Jahr in der neuen Altersklasse U20. Damit ging ein langgehegter Traum nach vielen, vielen Trainingsstunden verdient in Erfüllung.