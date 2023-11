Erst Kienle-Schock, dann geht Aalen unter

Ein echtes Brett zum Auftakt in die Rückrunde. Der Fußball-Regionalligist aus Aalen um seinen Trainer Tobias Cramer hat mit dem Spitzenteam aus Homburg eine schwere Aufgabe zu bewältigen gehabt ‐ und scheiterte daran.

Nach 17 Minuten ist das Spiel der Aalener gegen Homburg kurz in den Hintergrund geraten. Ausgerechnet Steffen Kienle musste ausgewechselt werden. Irgendwas war passiert mit dem Knie ‐ ohne gegnerische Einwirkung. Der 28 Jahre alte Stürmer signalisierte sofort: Es geht nicht mehr. Unter Tränen, humpelnd und gestützt von zwei Aalener Betreuern verließ der leidgeplagte Mittelstürmer den Rasen der Centus Arena. Ersetzt wurde er durch Levin Kundruweit.

Die Mannschaft reagierte nicht geschockt und machte weiter. Es war ein gutes, intensives Spiel zunächst ohne die ganz großen Hochkaräter. Zweimal allerdings hatte Aalen die Führung auf dem Fuß. Nach fünf Minuten flog nach einer Hereingabe von Benjamin Kindsvater erst Kienle und auch Stefan Wächter am Ball vorbei. Nach 28 Minuten war es dann erneut Kindsvater, der flankte. Dieses Mal verpasste Yannick Thermann den Ball nur knapp.

Eine dicke Gelegenheit für Homburg vergab dann in der 36. Minute Markus Mendler, dessen Abschluss von Lasse Jürgensen noch zur Ecke gelenkt werden konnte.

Dennoch ging Homburg im Stile einer Spitzenmannschaft in Führung. Jascha Döringer konnte Phil Harres nicht an der Drehung hindern und der Ball schlug unhaltbar für Michel Witte im Aalener Kasten ein. Nur Minuten später vergaben erst Kindsvater (Schuss geblockt) und Thermann (verzog völlig frei vor Keeper Tom Kretzschmar) die Chancen zum Ausgleich. In der Nachspielzeit war es dann erneut Döringer, der gegen Benjamin Kirchhoff einen Foulelfmeter verursachte. Mendler verwandelte diesen sicher zum 2:0 für den FCH.

Nach 47 Minuten lag der Ball wieder im Netz. Ein schneller Spielzug über Mendler und Harres, der am Ende wieder bei Mendler landete ‐ 0:3. Das war es, dachten viele. Nach 54 Minuten war dann aber Kindsvater zur Stelle und verwandelte nach Hereingabe von Abruscia trocken und flach zum 1:3.

Plötzlich war der VfR wieder etwas besser im Spiel. Bis ein individueller Fehler Aalen endgültig den Stecker zog. Witte spielte den Ball direkt in die Füße des eingewechselten Angelos Stavridis, der in die Mitte zu Harres passte ‐ 1:4 (71.).

Aalen ergab sich nun in sein Schicksal und kassierte nach erneuter Vorarbeit von Stavridis durch Harres das 1:5. Nach 86 Minuten stellte Homburg dann auf 1:6. Ein strammer Schuss von Maximilian Jansen reichte um das Debakel aus Aalener Sicht perfekt zu machen. „Ein gebrauchter Tag“, befand Stefan Wächter nach der Partie.

VfR: Witte – Jürgensen, Meien, Döringer (46. Rahn), Abruscia (84. Kraus), Kindsvater, Kabashi (56. Diakite), Odabas, Kienle (20. Kundruweit), Thermann (84. Schaupp), Wächter.