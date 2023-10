Erfolgreicher Ausflug für die Aalener Sportallianz

Ein großes Schwimmteam der Aalener Sportallianz hat am vergangenen Wochenende am ersten Testwettkampf nach der langen Sommerpause in Fellbach teilgenommen. Die 26 Athleten erzielten starke Bestzeiten und Ergebnisse und wurden mit über 100 Medaillen belohnt.

Vanessa Dambacher und Carolin Morassi konnten in Fellbach gut in die Saison einsteigen und im Bereich ihrer Bestzeiten schwimmen. Ebenso Marco Leipold, der den Endlauf über 50 Meter Schmetterling bestritt und über 50 Meter Freistil seine Bestzeit um über eine halbe Sekunde verbessern konnte. Zum ersten Mal in einem Finallauf stand Hannes Baßler. Er steigerte sich im Vorlauf um drei Sekunden und schwamm im Jugendfinale nochmals fast 1,5 Sekunden schneller auf der 50 Meter Bruststrecke und wurde Fünfter. Alle acht Starts wurden mit Bestzeiten belohnt und er konnte über 50 Meter Freistil zum ersten Mal weit unter 40 Sekunden schwimmen (37,63 Sekunden) schlug er an. Über 200 Meter Brust und 400 Meter Freistil stieg er im Jahrgang 2011 jeweils als Dritter aus dem Becken. Viktoria Daus, noch nicht lange in der Leistungsgruppe (LG) drei und zum ersten Mal auf der Kurzbahn (25 Meter) im Einsatz gewann Silber über 400 Meter Freistil.

Die Geschwister Lara und Mira David freuten sich über insgesamt 14 Medaillen auf den verschiedenen Lagenstrecken. Mira ist erst vor Kurzem in die LG zwei aufgerückt schwamm siebenmal zu Silber und einmal zu Gold. Lara steigerte die 100 Meter Rücken auf 1:17 Minuten und wurde Dritte. Gold gab es für 200 Meter Rücken.

Marco Ditz an der Schwelle zur LG eins schwamm ebenfalls zum ersten Mal in einem Finale. Er qualifizierte sich über 100 Meter Lagen. Im Endlauf wurde er Sechster und hat seine Zeit um drei Sekunden gesteigert. Vielseitig in allen Lagen am Start und insgesamt schwamm er zehn Rennen und hatte sich überall sehr gut verbessert. Gold über 100 Meter Rücken und Bronze über 200 Meter Rücken nahm Helena Eberhard mit nach Hause. Über die Rückenstrecken war sie zum ersten Mal auf der Kurzbahn unterwegs. Über 100 Meter Lagen und 50 Meter Freistil gab es jeweils Platz vier und Bestzeiten. Der 12-jährige Emil Gölder startete dreimal im Jugendfinale ( 2011) und war zweimal der Schnellste (50 Meter Brust und Freistil) im Finale und über 100 Meter Lagen wurde er Dritter. Zudem gewann er jedes Jahrgangsrennen. Seine Schwester Johanna ließ sich Gold für ihre 400 Meter Freistil umhängen, gewann dreimal Silber über 100 Meter, 200 Meter Brust und 200 Meter Lagen. Bronze gab es für 50 Meter Schmetterling. Hier stand sie auch im Finale und schlug als Sechste an.

Ihr Bruder Valentin war über alle drei Bruststrecken 50 Meter, 100 Meter und 200 Meter nicht zu schlagen. Michel Maier wurde in die LG zwei aufgenommen und holte in acht Starts, acht Bestzeiten. Zudem stand er im Jugendfinale über 50 Meter Schmetterling und wurde Dritter in 42 Sekunden. Nach jedem Rennen hatte er eine Medaille gewonnen. Zweimal Gold und sechsmal Silber. Die gleichaltrige Arina Monastyrska bestritt ebenfalls ein Jugendfinale und ein offenes Finale. Sie qualifizierte sich über 50 Meter Brust mit Bestzeit und konnte im Jugendfinale nochmals zwei Sekunden drauflegen und holte Silber (40,42 Sekunden). Im Finale der Älteren platzierte sie sich auf dem sechsten Rang. Silber gab es für 100 Meter Brust und Bronze erschwamm sie sich über 50 Meter Brust und 100 Meter Lagen. Ebenfalls zwölfjährig ist Mark Oetzel und er schrammte dreimal am Podest vorbei und belegte dreimal Platz fünf. Oetzel startete über Freistil-, Brust- und die Lagenstrecken. Bei sechs Starts schwamm Elena Perez-Kelke viermal knapp am Podest vorbei. Der 13-jährige Peter Leon war viermal am Start und steigerte viermal seine Bestzeiten. Am meisten freute er über seine Zeit von 1:09,17 Minuten über 100 Meter Freistil (dritter Platz). Gewonnen hat er über 200 Meter Lagen und Silber gab es für 50 Meter Rücken (37 Sekunden). Die gleichaltrige Vereinskameradin Annika Schmid holte sich Bronze über 100 Meter Rücken und schrammte viermal knapp am Podest vorbei. Ihre Schwester Leonie stand nach jedem Rennen auf dem Treppchen und bestritt zudem den Endlauf über 50 Meter Brust. Hier wurde sie Fünfte (39,40 Sekunden). Viermal gewann sie zudem Gold. Alina Stauß freute sich über Silber nach einem guten Rennen über die 400 Meter Freistil. Nach 6:11 Minuten schlug Stauß zufrieden an. Ihr Bruder Niklas startete im Jahrgang 2008 dreimal und steigerte sich über 200 Meter Freistil auf 2:32 Minuten und 200 Meter Lagen auf 2:48 Minuten. Auf diesen Strecken trug er sich zweimal als Vierter in die Ergebnislisten ein. Noch nicht lange in der LG drei holte sich Albert Tutelea (2011) in allen drei Rückenrennen (50, 10, 200 Meter) Medaillen, zweimal Silber und einmal Bronze. Ein Jahr älter ist Hanna Widmann. Sie gewann über 400 Meter Freistil, Silber gab es für 200 Meter Brust und nach 100 Meter Brust schlug sie auf dem Bronzeplatz an.

Hannah Wojek hatte eine starke Wettkampfbilanz und schlug achtmal als Erste im Jahrgang 2014 an. In den vier verschiedenen Staffeln der Aalener Sportallianz starteten Vanessa Dambacher, Lara David, Marco Ditz, Johanna und Valentin Gölder, Marco Leipold, Carolin Morassi, Elena Perez-Kelke, Leonie Schmid, Niklas Stauß. In den Staffeln wurden schnelle Einzelzeiten gemessen und zum Schluss waren die Aalener Staffeln immer auf dem Podest zu finden.