Beim Reiterverein Aalen und Umgebung haben zahlreiche Reiterinnen die Prüfung für ein Reitabzeichen in unterschiedlichen Kategorien erfolgreich abgelegt. Die Reiterinnen wurden in vielen Kursstunden von den Trainerinnen Gaby Offermann und Nina Bähring in Theorie und Praxis auf die Prüfung vorbereitet.

Die Reiterinnen zeigten auf den Schulpferden des Vereins souveräne Runden im Springparcours und in der Dressurg. Die Richterinnen waren Betina Mugele und Sandra Kerner. Es haben alle Prüfungsteilnehmerinnen erfolgreich bestanden und können nun in die nächste Reitsaison starten.

Pferdeführerschein Umgang: Lucy Schiehlen.

Reitabzeichen RA9: Lina Marie Doppstädt, Louisa Dörr, Marleen Gräßle, Lotte Mangold, Anika Schmidt.

Reitabzeichen RA7: Francesca Avdulahi, Jessica Balle, Lisa Casenave, Oleksandra Demydova, Celine Sophie Edelmann, Amanda Schiehlen, Elena Vilardell Kreisz, Sonja Wald.

Reitabzeichen RA6: Leonie Böttcher, Mila Goessele, Sophia Haag.

Reitabzeichen RA5: Sijana Chanel Carrion, Milena Isin, Romy Reichenbach, Lucy Schiehlen.

Reitabzeichen RA4: Tabea Kunze, Louisa Marit Zimmermann.

Informationen