Erfolge im Planspiel Börse für Teilnehmer von der Ostalb

Alexander Vaas, Bereichsleiter bei der Kreissparkasse Ostalb (Zweiter v. l.), übergibt die Preise des Planspiels Börse an die siegreichen Teams vom Theodor-Heuss-Gymnasium in Aalen, von der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Gmünd und vom Gymnasium Fridrich II in Lorch sowie die Studierenden der Hochschule Aalen.

(Foto: Kreissparkasse )