Erdbebensichere Hilfe aus Aalen

Zerstörte Häuser, Menschen, die in Wellblechhütten leben. Nach 2015 ist Westnepal im November erneut von einem schweren Erdbeben heimgesucht worden. Ein Ausschlag von 6,4 auf der Richterskala.

Mehr als 150 Personen sind gestorben, darunter viele Kinder. „Das Leid ist für uns unvorstellbar. Da geht es jeden Tag ums Überleben“, sagt Petra Pachner, Vorsitzende des Vereins „Zukunft für Nepal Ostwürttemberg“.

Pachner wird Anfang Januar für zwei Wochen nach Nepal fliegen, um sich ein Bild von den Zerstörungen zu machen. Das Bildungszentrum des Vereins ist wohl vom Schlimmsten verschont geblieben.

„Die Erde hat gewackelt, aber zum Glück sind unsere Gebäude erdbebensicher gebaut“, erzählt sie. Aber im armen Westnepal sind viele Dörfer komplett oder teilweise zerstört. Viele Kinder haben ihre beiden Eltern verloren und sind Waisen geworden.

80 Euro finanzieren den Lebensunterhalt

Auch deshalb will der Verein sechs oder sieben Kinder aus dem Erdbebengebiet nach Kathmandu holen, denn dort betreibt der Verein ein Waisenhaus für traumatisierte Kinder. „Aber ich kann diese Kinder nicht mit meinem Privatvermögen alleine durchbringen“, sagt Pachner.

Deshalb bietet der Verein Patenschaften für traumatisierte Mädchen und Jungen an. 80 Euro pro Monat. Dieser Betrag beinhalte alle Kosten des Lebensunterhalts wie Unterkunft, Essen, Schulgeld und Schulutensilien wie Bücher. „Wir arbeiten eng mit den nepalesischen Behörden zusammen“, erklärt die Vereinsvorsitzende, „damit die Hilfe auch tatsächlich nur bei wirklich Betroffenen ankommt.“

Aber schon auf ihrer Januar-Reise wird Petra Pachner Geld mit dabei haben. Aus der ACA-Sommeraktion mit dem Nepalhaus auf dem Spritzenhausplatz kommen 3000 Euro aus Spenden zahlreicher Betriebe.

Und damit nicht genug. In Zusammenarbeit mit der Aalener Volkshochschule bietet der Verein am 22. März eine Exkursion für Interessierte nach Nepal an. „Das wird keine Pauschalreise“, warnt Pachner, „wir wollen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen tiefen Einblick in die nepalesische Welt, in das Leben der Menschen dort geben.“

Teil der Reise ist ein Besuch im Bildungszentrum des Vereins. 17 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten dort über 100 Kinder im Alter zwischen drei und 17 Jahren. Eine große Hilfe ist dort Emil von Elling, Chef einer Spezialfirma für Fachwerkhäuser aus Winsen an der Luhe.

Chance auf Bildung ist gering

Das Zentrum besteht aus einem Haus zur Unterbringung der Schülerinnen und Schüler, zwei holzverarbeitenden Lehrwerkstätten und einer für metallverarbeitende Berufe. „Wir bilden Schweißer, Elektriker, Zimmermänner, Schreiner und auch Wasserkrafttechniker aus“, fasst Pachner zusammen.

Die Ausbildung ist meist sehr kurz, damit die Jugendlichen schnell in Lohn und Brot kommen. „Sie hätten sonst keine Chance auf Bildung“, sagt Petra Pachner. Man müsse sich vorstellen: Die Familien haben viele Kinder, die auch bei der Feldarbeit gebraucht werden, „und dann komme ich und sage: Schickt eure Kinder auf die Schule!“

Die fehlen dann bei der Feldarbeit. Aber, da der Schulbesuch auch eine Schulspeisung beinhaltet, „ist ein Schüler eben in der Familie auch ein Esser weniger“.

Die Arbeit im Bildungszentrum werden die Teilnehmer der Exkursion - es reist übrigens ein europäischer Koch mit - also kennenlernen. „Denn uns geht es auch um Völkerverständigung“, schließt Vereinsvorsitzende Pachner, „wir wollen Bezüge zwischen Aalen und Nepal herstellen. Wir können voneinander lernen - etwa beim Umgang mit Krisen.“

Infos zur Hilfe in Nepal, zu den Patenschaften und zur Exkursion: Mail an [email protected] oder [email protected]. unter www.vhs-aalen.de, www-zukunft-fuer-nepal.de oder Telefon 0151/46333199.