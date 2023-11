Energiepreise sinken um mehr als 20 Prozent

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Aalen GmbH (SWA) hat in seiner letzten regulären Sitzung die von den Stadtwerken vorgeschlagene deutliche Absenkung der Strom- und Gaspreise zum 1. Januar 2024 genehmigt. Die Grundversorgungspreise Strom sinken um über 23 Prozent im Vergleich zum bisherigen Preisstand. Die Grundversorgungspreise Gas sinken um gut 21 Prozent Auch Bestandskunden profitieren von deutlich gesunkenen Preisen, teilen die Stadtwerke in einer Pressemitteilung mit.

Mit der Preissenkung würden die Stadtwerke Aalen das gegebene Versprechen einhalten, die gesunkenen Beschaffungspreise kontinuierlich an ihre Kunden weiterzugeben. Aufgrund der langfristigen Beschaffungsstrategie der SWA würden die deutlichen Preissenkungen jetzt voll zum Tragen kommen. So kauften die SWA die Energie teilweise schon Jahre im Voraus ein, um so Preisspitzen zu dämpfen. Entsprechend zeitverzögert spiegelten sich die veränderten Börsenpreise auch in den Tarifen wider.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir unseren Kundinnen und Kunden wieder sehr attraktive Preise für Strom und Gas anbieten können. Insbesondere beim Strom ist die Preissenkung spürbar. Leider sinken die Gaspreise weniger stark. Grund dafür ist die voraussichtliche Rückkehr zum regulären Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent im Januar 2024. Im aktuellen Jahr 2023 beträgt die Mehrwertsteuer für Gas nur 7 Prozent. Dennoch können sich unsere Kundinnen und Kunden auch hier über eine deutliche Preissenkung freuen“, so Manuel Frey, Tarifexperte im Bereich Markt bei den Stadtwerken Aalen.