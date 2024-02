Ende einer Ära: AOK verabschiedet Bezirksräte

Roland Hamm und Karl Groß haben nach 37 (Hamm) und 34 Jahren (Groß) ihre Tätigkeit im Bezirksrat der AOK Ostwürttemberg beendet. In einer Feierstunde verabschiedete die Geschäftsleitung der AOK Ostwürttemberg die bisherigen alternierenden Vorsitzenden und weitere ausscheidende Versicherten- und Arbeitgebervertreterinnen und -vertreter des Gremiums der Selbstverwaltung.

Insgesamt 26 AOK-Bezirksräte, 15 auf Versichertenseite und elf auf Seiten der Arbeitgeber, haben die neuen alternierenden Vorsitzenden Heike Madan und Markus Kilian im Beisein der beiden AOK-Geschäftsführer Hans-Joachim Seuferlein und Martin Kerler im CC Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd verabschiedet.

„Die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen ist ein hohes demokratisches Gut. Durch die gute Vernetzung in der Region können lokale Bedürfnisse schneller erkannt und angegangen werden. Viele Bezirksräte sind sehr oft auch auf anderen Ebenen politisch aktiv, so dass Synergien zum Wohle von Ostwürttemberg entstehen“, sagt Bezirksratsvorsitzender Markus Kilian bei der Verabschiedung der Räte.

An die ausscheidenden Räte gewandt, betont AOK-Chef Seuferlein: „Sie waren stets engagierte Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter, kritisch aber auch konstruktiv, die die AOK Ostwürttemberg bei wichtigen Entscheidungen und Weichenstellungen gut beraten und unterstützt haben.“

„Sie alle haben AOK-Geschichte mitgeschrieben“, so Heike Madan, alternierende Vorsitzende an die bisherigen alternierende Vorsitzende des AOK-Bezirksrats Hamm und Groß gerichtet. „Sie haben in Ihrer mehr als drei jahrzehntelangen Selbstverwaltungsarbeit die Entwicklung der AOK von einer Behörde zu einem hochmodernen Dienstleister maßgeblich mitgeprägt“, so Madan.

Als Vertreter der Versicherten scheiden aus: Roland Hamm, 37 Jahren in der Selbstverwaltung; Peter Kirsch, Brigitte Köhler, Hans-Peter Neff, 18 Jahre; Wilhelm Benz, Harald Miller, Michael Hölldampf , Gerald Kurz, Thimo Schabel, zwölf Jahre; Sigrid Wahl, acht Jahre; Kuno Hauber, Jutta Hauber, Tobias Kinzl, Cynthia Schneider, Maria Sinz, sechs Jahre. Als Vertreter der Arbeitgeber scheiden aus: Karl Groß, 34 Jahren in der Selbstverwaltung; Anton Pfitzer und Carl-Utz Rossaro, 30 Jahre; Joachim Fischer, 24 Jahre; Normann Mürdter, 20 Jahre; Konrad Kohler, 18 Jahre; Oliver Conradi, 15 Jahre, Maxima Renz, Ralf Fuchs, Hans-Peter Häberle, Hans Krauss, sechs Jahre.