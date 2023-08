Ellwangen und Röhlingen sind erste Spitzenreiter

Sie haben scheinbar nichts verlernt. Zum Auftakt in die neue Saison in der Fußball–Kreisliga A geizten die Teams nicht mit Toren. So feiert etwa der FC Röhlingen einen fulminanten 5:1–Erfolg in Elchingen.

Kreisliga A II: Adelmannsfelden — Westhausen 2:4 (0:1). Tore: 0:1 J. Pfliegner (6.), 1:1 M. Frey (50.), 1:2, 1:4 L. Massopust (52., 56.), 1:3 L. Frei (54.), 2:4 D. Plavotic (90.). Res.: 0:5. Verdienter Erfolg der Gäste, die in einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie jeden Fehler der Heimelf gnadenlos bestraften.

SSV Aalen — Jagstzell 3:1 (1:0). Tore: 1:0 T. Zsemberi (9.), 2:0, 3:0 M. Omeirat (64., 67.), 3:1 T. Ziegler (90.). Der SSV Aalen startete fulminant in die Partie und erzielte durch Tom Zemberi die Führung. In der zweiten Halbzeit stellte Mahmoud Omeirat in kurzer Zeit auf 3:0. Jagstzell kam nur noch zum Anschluss.

Pfahlheim — Kirchh./Dirgenh. 2:0 (0:0). Tore: Bruno Wohlfrom (75., FE, 90.+4.). In einem umkämpften Spiel siegte Pfahlheim schlussendlich verdient durch einen Doppelpack von Bruno Wohlfrom.

Hüttlingen — Kerkingen 2:2 (1:1). Tore: 0:1 M. Bühler (38.), 1:1 L. Fetzer (42.), 1:2 A. Leib (52.), 2:2 J. Waibel (56.). Die erste gute Chance hatten die Gäste in der 21. Minute. Bis zur 33. Minute dauerte es bis zur nächsten Chance. In der 38. Minute machten es die Gäste besser: Nach guter Vorarbeit schob Michael Bühler zur Führung ein. Vier Minuten später traf Lukas Fetzer zum 1:1. Die Gäste aus Kerkingen kamen schwungvoll aus der Kabine und stellten mit dem ersten Angriff in Hälfte zwei den alten Vorsprung wieder her (1:2). Doch wie beim 1:1 waren es auch diesmal nur vier Minuten für den Ausgleichtreffer. Die Schlussphase war hektisch und es gab auf beiden Seiten viele langen Bälle. Es blieb aber beim gerechten 2:2.

Unterschneidheim — Abtsgmünd 2:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 A. Birkle (33., 69.), 2:1 C. Schmid (73.). Heimverein hat nicht gemeldet.

Elchingen — Röhlingen 1:5. Res.: 1:3. Heimverein hat nicht gemeldet.

Ellwangen — Bopfingen 5:1 (1:1). Tore: 1:0, 2:1, 5:1 D. Banen Essome (29., 52., 90+7.), 1:1 E. Osman (32.), 3:1, 4:1 A. Saveski (84., 90+3.). Bei heißen Temperaturen zeigten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. In der zweiten Hälfte steigerte sich der FC, übernahm das Spielgeschehen und gewann das Spiel. Res.: 3:3.

Zöbingen — U. Wasseralfingen 1:4 (0:3). Tore: 0:1 G. Colletti (4.), 0:2 A. Colletti (8.), 0:3 T. Grosz (44.), 1:3 T. Kohnle (47.), 1:4 L. Winkler (k.A.). Der FSV erspielte sich Chance um Chance und war spielerisch die bessere Mannschaft, scheiterte aber des Öfteren am starken Gästetorwart. Wasseralfingen machte im Gegenzug aus drei Chancen drei Tore und gewann. Res.: 1:5.

Kreisliga A III: Härtsfeld — TKSV Giengen 2:3 (2:0). Tore: 1:0 F. Hald (38.), 2:0 A. Halilagic (43.), 2:1 Almir (50.), 2:2 Benz (70.), 2:3 Isik (78.). Res.: 4:1.

Königsb./Oberkochen — TS Heidenheim 4:2 (4:2). Tore: 1:0 P. Mager (5.), 1:1 Türkmen (7.), 2:1 J. Balle (22.), 2:2 Kalimou (24.), 3:2 R. Renko (37.), 4:2 M. Osman (40.).