Ellwangen schlägt Hüttlingen im Spitzenspiel

Jetzt wird es richtig eng. In der Fußball-Kreisliga AII hat der TSV Hüttlingen gegen Ellwangen mit 1:2 verloren und damit nun wieder gewaltig Druck. Zwischen dem ersten und dem dritten Platz liegen nur zwei Punkte.

Kreisliga A I: Hussenhofen - Hohenstadt/Untergröningen 0:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:3, 0:5 J. Bürgel (11., 60., 89.), 0:2 A. Akin (34.), 0:4 M. Zimmerhackl (76.). Bes. Vork.: Gelb Rote Karte Hussenhofen (58.).

Kreisliga A II: SSV Aalen - Bopfingen 4:1 (0:1). Tore: E. Osman (8.), 1:1 D. Gülbahar (80.), 2:1 N. Bagaric (81.), 3:1 A. Fazlijaj (84.), 4:1 T. Holzner (89.). Bes. Vok.: Gelb-Rote Karte Bopfingen (66.). Durch eine Unachtsamkeit nach einem Freistoß ging der TVB mit 1:0 in Führung. Der SSV war spielbestimmend, aber der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Erst in der 80. Minute erlöste Denyel Gülbahar die Rot-Weißen mit dem 1:1. Nur eine Minute später erzielte Nico Bagaric mit einem Fernschuss die 2:1-Führung. In der 84. Minute erzielte Aldrit Fazlijaj mit einem Freistoß den dritten Treffer. Den Schlusspunkt setzte Toni Holzner.

Zöbingen - Röhlingen 1:1 (1:0). Tore: 1:0 T. Kohnle (42.), 1:1 J. Brendle (79.). Zöbingen war von Anfang an besser in der Partie und ging verdient in Führung. Nach dem Seitenwechesel verpasste der FSV seine Führung auszubauen. Röhlingen wurde ab der 70. Minute besser und konnte den Ausgleichstreffer erzielen. Reserven: 2:0.

U. Wasseralfingen - Abtsgmünd 3:2 (1:1). Tore: 1:0 T. Schneider (25.), 1:1 F. Graule (45.), 2:1 G. Colletti (54.), 2:2 O. Yilmaz (67.), 3:2 A. Colletti (90.+1.). Die Zuschauer sahen ein gutes Kreisligaspiel, in dem die Union das letzte Wort hatte.

Jagstzell - Kerkingen 6:0 (3:0). Tore: 1:0 S. Walter (12.), 2:0 T. Ziegler (18.), 3:0, 6:0 M. Rettenmeier (24. FE, 81.), 4:0, 5:0 M. Arama (59., 75.). Jagstzell ließ von Anfang an keine Zweifel aufkommen und kontrollierte das Spiel nach Belieben. Reserven: 8:0.

Adelmannsfelden - Pfahlheim 4:4 (3:2). Tore: 1:0, 3:2, 4:4 A. Helwer (18., 44., 62.), 1:1, 3:3 F. Kuhn (24., 48.), 2:1 P. Hahn (26.), 2:2 B. Wohlfrom (30.), 3:4 L. Baumann (50.). Ein leistungsgerechtes Unentschieden in einer ereignisreichen Partie. Reserven: 1:0

Unterschneidheim - Elchingen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 N. Wünsch (17.), 2:0 M. Egetemeyer (59.). Reserven: 1:2.

Hüttlingen - Ellwangen 1:2 (0:0). Tore: 0:1 A. Funk (72.), 0:2 J. Agathangelidis (88.), 1:2 M. Kamm (90.+3., FE). In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. In der zweiten Halbzeit gelang Ellwangen der Doppelschlag, Hüttlingen wachte zu spät auf und erzielte erst in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer.

Kirchheim/Dirgenheim - Westhausen 0:3 (0:0). Tore: 0:1 J. Pfliegner (75.), 0:2 L. Massopust (76.), 0:3 A. Bees (82.).

Kreisliga A III: Königsbronn/Oberkochen - M. Heidenheim 9:0 (4:0). Tore: 1:0, 4:0 T. Cariati (11., 37.), 2:0, 5:0, 6:0, 9:0 P. Mager (14., 49., 51., 69.), 3:0, 7:0 M. Osman (23. FE, 58.), 8:0 P. Leister (64.).

4:0-Sieg: Rosenberg zieht davon

In der Fußball-Kreisliga B III hat der Tabellenzweite Eigenzell-Ellenberg verloren und liegt nun neun Punkte hinter Rosenberg.

Kreisliga B II: SSV Aalen II - FSC Heidenheim 4:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 A. Koose (11., 32., 87.), 4:0 B. Szijarto (90.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte FSC Heidenheim (80.).

Lautern II - Abtsgmünd II 3:0 (2:0). Tore: 1:0 P. Tese (12.), 2:0, 3:0 C. Tese 37., 80.).

Hüttlingen II - Bartholomä 2:4 (1:3). Tore: 0:1 Feichtenbeiner (6.), 1:1 D. Wiedenhöfer (11., FE), 1:2 Wagner (16.), 1:3 Weygoldt (23.), 1:4 Kyrisch (72.), 2:4 M. Hieber (78.).

Göggingen - Fachsenfeld/Dew. 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Baur (2.), 2:0 Eigentor, Schabel (20.), 3:0 Winkel (63.), 3:1 M. Guth (64.), 4:1 Dalinger (85.). Reserven: 3:2.

Kreisliga B III: Lauchheim II - Lippach 0:2 (0:0). Tore: 0:1 F. Hafner (76.), 0:2 M. Liesch (79.). Bes. Vork.: Gelb Rote Karte Lippach (51.).

Schwabsberg II - Eggenrot 3:1 (1:1). Tore: 0:1 L. Gergely (33.), 1:1 F. Vogelmann (35., FE), 2:1 S. Zwaller (83.), 3:1 C. Klingler (90.+8.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Schwabsberg II (90.+5.).

Eigenzell-Ellenb. - Tannhausen/Stödtl. 0:1 (0:0). Tor: Simon Thorwart (90.). Reserven: 1:1.

Wört - Neuler II 2:0 (0:0). Tore: Yannik May (47., 86.).

Dalkingen - Röttingen/Oberdorf/Aufhausen 1:2 (1:0). Tore: 1:0 M. Baumann (27.), 1:1, 1:2 M. Simitz (65., 75.).

Nordhausen-Zippl. - Riesbürg 1:1. Keine weiteren Angaben.

Neunheim/Rindelb. - Rosenberg 0:4 (0:2). Tore: 0:1 D. de Gruyter (16.), 0:2, 0:3 B. Rathgeb (35. FE, 49.), 0:4 P. de Gruyter (65.). Reserven: 0:0.

Schrezheim - Schloßberg 0:2. Keine weiteren Angaben.

Kreisliga B IV: Königsbr./Oberk. II - Heldenf./Heuchl. II 4:3 (2:1). Tore: 1:0, 3:1 M. Weiser (25., 74.), 2:0 M. Schoch (34.), 2:1 Albrecht (45.), 3:2 Nagel (84.), 3:3 Wöhrle (90.+3., FE), 4:3 M. Busse (90.+4., FE).

Mergelstetten II - Ohmenheim/Dorfmerk. III 2:7 (1:4). Tore: 0:1, 0:2, 1:5 F. Wieser (3., 15., 50.), 0:3 J. Meyer (30.), 0:4, 1:6 S. Wieser (38., 60.), 1:4 Beyer (42.), 2:6 Cherni (75.), 2:7 L. Kleebauer (80.).

Ebnat - Unterkochen II 3:0-Wertung. Nichtantritt Unterk. II.

Auernheim/Neresheim - Waldhausen II. Keine Angaben.

Kösinger SC - Schnaitheim II 6:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 4:0 C. Gruber (37., 41., 65.), 3:0 Eigentor, Sipura (53.), 5:0 A. Waldsauer (75.), 6:0 J. Reiter (87.).