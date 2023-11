Ellwangen klettert nach 5:0-Erfolg auf Rang zwei

Spitzenreiter TSV Hüttlingen hat sich in der Kreisliga A II keine Blöße gegeben und einen 4:1-Erfolg gegen den FSV Zöbingen gefeiert. Neuer Tabellenzweiter ist der FC Ellwangen. Die Ellwanger feierten einen 5:0-Erfolg gegen den SV Pfahlheim.

Bopfingen ‐ Abtsgmünd 0:4 (0:0). Tore: 0:1, 0:3, 0:4 F. Frank (60., 78., 90.), 0:2 B. Grupp (74.). In der ersten Halbzeit hatte Bopfingen mehr vom Spiel und die besseren Torchancen. Die Gäste aus Abtsgmünd kamen wie verwandelt aus der Kabine und spielten die Bopfinger Mannschaft in der zweiten Halbzeit schwindelig. Abtsgmünd war in der zweiten Halbzeit in allen Belangen überlegen und gewann verdient.

Röhlingen ‐ Adelmannsfelden 3:3 (2:1). Tore: 0:1 M. Häfele (16.), 1:1 S. Palm (25.), 2:1 M. Veit (44.), 2:2 A. Helwer (69.), 3:2 L. Löffelad (81.), 3:3 N. Schmid (90.). Reserven: 1:1.Die Gäste gingen mit ihrer ersten Aktion in Führung. Der FCR hatte in der ersten Hälfte mehr vom Spiel und drehte die Partie verdient. Mitte der zweiten Halbzeit konnte Adelmannsfelden ausgleichen. Doch neun Minuten vor dem Ende ging Röhlingen erneut in Führung. Das letzte Tor erzielten die Gäste zum 3:3-Endstand.

Kirchh./Dirgenh. ‐ SSV Aalen 3:2 (2:0). Tore: 1:0, 3:1 H. Stephan Guyot (16., 63.), 2:0 C. Schindele (42.), 2:1, 3:2 E. Maile (49., 87.). Spielbericht nicht gemeeldet.

Hüttlingen ‐ Zöbingen 4:1 (1:0). Tore: 1:0, 4:0 J. Hahn (42.), 2:0 D. Steidle (53.), 3:0J. Waibel (83.), 4:1 G. Gruber (89.). Die Gastgeber waren die komplette Partie über die spielbestimmende Mannschaft, konnten dies in der ersten Hälfte aber nur mit einem Tor untermauern. In der zweiten Hälfte drehte der TSV dann auf, Zöbingen gelang erst kurz vor Schluss das 4:1.

Unterschneidheim ‐ U. Wasseralfingen 2:1 (1:1). Tore: 0:1 A. Colletti (20.), 1:1 B. Joas (43.), 2:1 S. Joas (51.). Reserven: 0:3.

Elchingen ‐ Jagstzell 2:3 (1:0). Tore: 1:0 S. Pilz (30.), 1:1, 2:2 M. Rettenmeier (51., 75. FE), 2:1 T. Sauerborn (57.). Reserven: 5:3.

Ellwangen ‐ Pfahlheim 5:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 A. Saveski (22., 39.), 3:0, 5:0 T. Avdiovski (51., 90+3.), 4:0 D. Banen Essome (80.). Reserven: 3:4. Ellwangen zeigte sich von Beginn an spielbestimmend und konnte bereits in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung gehen. Mit einem sehenswerten Freistoß legte der FC nach der Pause los und baut seine Führung aus. Weitere Tore zum 5:0 untermauern den überlegenen Sieg des FCE.

Westhausen ‐ Kerkingen 4:3 (3:1). Tore: 0:1 D. Deissler (22.), 1:1 N. Lackner (32., FE), 2:1 L. Massopust (40.), 3:1 L. Schäfer (45+3.), 3:2 M. Krisch (60.), 4:2 Eigentor, Herdeg (65.), 4:3 P. Halasz (79.). Reserven: 2:0. In einer chancenreichen Partie, begann der SVK wie die „Feuerwehr“ und ging in Führung. Der TSV konnte nach dem Rückstand das Spiel an sich reißen und ging mit einer verdienten Führung in die Halbzeitpause. Kerkingen gab sich nie auf und verkürzte immer wieder. Aufgrund der Chancenüberlegenheit gewannen die Hausherren verdient nach 90 Minuten.