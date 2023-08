Ellwangen bezwingt auch Westhausen

Zehn Tore aus zwei Spielen. Das ist eine Ansage. Die Union aus Wasseralfingen hat am zweiten Spieltag beim 6:2–Sieg Adelmannsfelden nicht den Hauch einer Chance gelassen. Der Vorjahreszweite aus Hüttlingen siegt beim Aufsteiger aus Abtsgmünd dagegen knapp mit 3:2.

Kreisliga A II: Bopfingen — Elchingen 1:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 F. Rauwolf (13., 60.), 1:2 H. Vuran (90.). Bopfingen hatte genügend Torchancen, um das Spiel zu gewinnen. Die Gäste aus Elchingen waren läuferisch und kämpferisch das bessere Team und haben sich den Auswärtssieg erkämpft.

Röhlingen — Unterschneidheim 1:2 (1:0). Tore: 1:0 J. Brendle (23.), 1:1 T. Dritschler (70.), 2:1 F. Joas (80.). Bes. Vork.: Röhlingen verschießt Elfmeter (11.), Gelb–Rote Karte Unterschneidheim A. Birkle (90.+4.). Der Aufsteiger nimmt aus Röhlingen den Sieg mit nach Hause. In der ersten Hälfte war das Spiel eher ausgeglichen. Der FCR war agiler und ging auch verdient mit der Führung in die Pause. In Halbzeit zwei verpasste es der FCR auf 2:0 zu erhöhen. Der SCU kam durch zwei Standardtore zum Sieg. Reserven: 3:0.

Abtsgmünd — Hüttlingen 2:3 (1:2). Tore: 1:0 J. Graule (6.), 1:1 Eigentor (28.), 1:2 M. Freimuth (40.), 1:3 J. Baumgärtner (78.), 2:3 O. Yilmaz (82.). Die Heimelf begann überlegen und erzielte verdient den Führungstreffer. Im weiteren Verlauf ließen die Abtsgmünder einige Torchancen liegen. Durch einen Standard kassierte die Frank–Truppe den unglücklichen Ausgleichstreffer und noch vor der Pause das 1:2. In der zweiten Hälfte waren die Gäste das bessere Team mit einigen sehr guten Torchancen. Eine davon wurde zum 3:1 genutzt. Mit dem Anschlusstreffer von O. Yilmaz keimte etwas Hoffnung auf, aber die Gäste aus Hüttlingen ließen nichts mehr zu.

Kerkingen — Kirchh./Dirgenh. 4:3 (3:1). Tore: 0:1 A. Grimmeisen (6.), 1:1 M. Krisch (14.), 2:1, 4:3 J. Graf (30., 80.), 3:1 L. Bühlmeyer (35.), 3:2 M. Bosch (60.), 3:3 C. Schindele (62.). Kerkingen hat die Anfangsphase verschlafen und kassierte das 0:1. Danach kam Kerkingen besser ins Spiel und erzielte in der ersten Hälfte drei verdiente Tore zum 3:1–Pausenstand. Nach der Halbzeitpause verpasste die Heimelf das Ergebnis höher zu gestalten. Ab der 60. Minute ließ Kerkingen nach und Kircheim schaffte den Ausgleich. Aber Kerkingen kam zurück und machte das verdiente 4:3

Pfahlheim — SSV Aalen 1:2 (0:2). Tore: 0:1E. Maile (26.), 0:2 A. Fazlijaj (32.), 1:2 L. Baumann (58.). In einer umkämpften Partie war der SSV Aalen effektiver und ging somit mit 2:0 in Führung. In der zweiten Hälfte kam Pfahlheim besser ins Spiel und konnte verdient den Anschluss herstellen. Pfahlheim hatte Chancen zum Ausgleich, die sie nicht nutzen konnten.

Jagstzell — Zöbingen 3:4 (2:2). Tore: 1:0 L. Runge (5.), 2:0 T. Ziegler (15.), 2:1 K. Thum (37.), 2:2 Eigentor S. Kucher (39.), 2:3 L. Beck (67.), 3:3 J. Erhard (75.), 3:4 E. Konetzky (80.). Die ersten 30 Minuten hatte die Saveski–Truppe Ball und Gegner im Griff und führten verdient mit zwei Toren. Durch ein Eigentor und einem Fehler in der Defensive mussten sie mit einem 2:2 in die Pause gehen. In der zweiten Hälfte versuchte Jagstzell die Führung wieder zu erzielen, hatten auch genügend Torchancen, scheiterte aber immer wieder. Zöbingen konterte und gewann das Spiel. Reserven: 3:3

U. Wasseralfingen — Adelmannsfelden 6:2 (5:0). Tore: 1:0, 6:0 A. Colletti (8., 54.), 2:0 G. Colletti (15.), 3:0, 4:0 A. Kuptz (18., 35.), 5:0 T. Grosz (41.), 6:1 R. Frank (56.), 6:2 M. Frey (73.). Union war über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft. Durch die sehr gute erste Hälfte und einer 5:0–Führung, hatte die Colletti–Truppe Ball und Gegner auch in der zweiten Hälfte im Griff.

Westhausen — Ellwangen 0:2 (0:0). Tore: 0:1 G. Aliu (76.), 0:2 D. Banen Essome (89.). Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit waren die Gäste nach der Pause das bessere Team und siegten am Ende verdient. Reserven: 0:2.

Kreisliga A III: Herbrechtingen/Bolheim — Königsb./Oberkochen 0:1 (0:1). Tor: Peter Mager (8.).

Hermaringen — Härtsfeld 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Stegmaier (23., FE), 1:1 K. Bahmann (57., FE).