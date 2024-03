Aalen

Elf Flüchtlingshelfer ausgebildet

Aalen / Lesedauer: 1 min

Unser Bild zeigt ganz links Andrea Daniel, stellvertretende Geschäftsbereichsleiterin für Integration und Versorgung im Landratsamt Aalen, als Zweite von rechts Hanady Preuss und ganz rechts Pfarrer Manfred Metzger. (Foto: Matzge )

Fast zeitgleich mit der Eröffnung der Notunterkunft für Flüchtlinge in der Friedensschule in Unterkochen ist der Kurs „Helfen lernen in der Flüchtlingsarbeit“ im Martinsraum in Aalen abgeschlossen worden.