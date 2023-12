Was eine Kehrmaschine alles kann. Im Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik (AUST) hat sie geholfen, alle Unklarheiten über die Prioritäten der verschiedenen politischen Fraktionen wegzufegen. Und das kam so.

In der Sitzung zu Besuch war der Leiter des Bau- und Grünflächenbetriebs, Georg Fürst. Er erklärte dem Gremium, warum sein Betrieb eine neue Kleinkehrmaschine braucht. Die bisherige sei nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Laufend gehe sie kaputt, brauche teure Reparaturen und habe Ausfallzeiten. „Deshalb haben wir die Reißleine gezogen und uns nach einer neuen Kehrmaschine umgesehen“, so Fürst.

E-Kleinkehrmaschine mehr als doppelt so teuer wie dieselbetriebene

Die Idee sei, statt wieder ein konventionell mit Diesel betriebenes Fahrzeug erstmals eines mit Elektromotor zu kaufen. Das koste mehr als doppelt so viel: Statt 178.500 Euro seien es 392.700 Euro Anschaffungskosten. „Aber danach sparen wir durch geringere Wartungskosten viel ein“, sagte Fürst. Er schätzte die Einsparungen im Lauf der Jahre auf rund 100.000 Euro. Dazu komme die Hoffnung auf ein Förderprogramm für klimaschonende Fahrzeuge, für das die Stadtverwaltung einen Antrag stellen werde. Gefördert werden dabei bis zu 80 Prozent der Mehrausgaben gegenüber der Anschaffung eines Dieselfahrzeugs.

Betriebsleiter weist auf die Vorteile von Elektrofahrzeug hin

Weiter wies der Betriebsleiter auf die Vorteile eines Elektrofahrzeugs hin, das auch in der Innenstadt unterwegs sei: Es sei viel leiser als eine Dieselmaschine. Vor allem aber spare es im Lauf seiner Lebenszeit laut Hersteller insgesamt 171 Tonnen CO2 ein. „Für die Umwelt und nachfolgende Generationen plädieren wir für dieses Fahrzeug“, schloss der Betriebsleiter.

Brütting forciert Anschaffung von weiteren E-Fahrzeugen

Er sah sich bestärkt durch Oberbürgermeister Frederick Brütting, der darauf hinwies, dass der Bau- und Grünflächenbetrieb ohnehin Zug um Zug immer mehr E-Fahrzeuge anschaffen werde. Dafür werden in den nächsten Jahren Carports mit E-Mobilität und Batterielager sowie eine neue Fahrzeughalle mit integrierter Tankstelle gebaut. „Wir werden den Strom künftig mit einer Photovoltaikanlage am Bauhof selbst erzeugen“, rief der OB dem Gremium in Erinnerung. Die Fahrzeug aufladen werde man nachts. Dennoch solle die gewünschte Kleinkehrmaschine nur dann mit E-Antrieb beschafft werden, wenn es gelinge, dafür die Förderung zu erhalten, versprach er. Dann wollten die beiden Vortragenden wissen, was ihre Zuhörer von der Sache hielten.

Die Grünen sind dafür, die AfD dagegen

Die Antworten offenbarten eine große Bandbreite von Ansichten, mit den Grünen am einen und der AfD am anderen Ende. „Ihr Weg ist genau richtig. Wir unterstützen ihn, auch, wenn das mit dem Förderprogramm nicht klappen sollte“, versicherte Sandra Bretzger von der Grünen-Fraktion. Während Andreas Lachnit von der AfD-Fraktion überzeugt war: „Wenn der Bauhof eine Kehrmaschine braucht, bekommt er eine, aber eine konventionelle. Die 214.000 Euro Mehrkosten für einen E-Antrieb zahlt der Bürger, der hier lebt.“

Pro- und Contra-Abwägungen

Dazwischen positionierten sich die anderen Gremiumsmitglieder. „Wir stimmen für ein E-Fahrzeug, aber nicht um jeden Preis“, sagte Thomas Wagenblast von der CDU-Fraktion. Er band das Ja zur Elektromobilität an die Förderung. Auch Hermann Schludi von der SPD versprach die Zustimmung seiner Fraktion unter der Bedingung: „Rentabel muss es sein.“ Anders Claus Albrecht von den Freien Wählern: „Wenn wir nur die Klimaneutralität sehen und vor den Kosten die Augen verschließen, werden wir die Zukunft nicht bestehen“, argumentierte er. Er werde gegen das große E stimmen: „Lassen Sie uns den Diesel nehmen.“

Elektro setzt sich am Ende doch durch

Am Ende votierte der Ausschuss bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung dafür, eine elektrisch betriebene Kleinkehrmaschine anzuschaffen unter der Bedingung, dass 80 Prozent der Mehrkosten durch eine Förderung aufgefangen werden. „Wir werden sehen, wo wir stehen, wenn in Berlin das Licht wieder angeht“, schloss der OB.