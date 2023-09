Elchingen knackt den Spitzenreiter

Jetzt hat es also auch den furios gestarteten Aufsteiger aus Unterschneidheim erwischt. Trotz der Niederlage bleibt das Team allerdings weiter Spitzenreiter in der Kreisliga A II. Adelmannsfelden bleibt nach der neuerlichen Niederlage das Sorgenkind der Liga.

Kreisliga A II: Bopfingen ‐ SSV Aalen 2:3 (2:2). Tore: 1:0 H. Vuran (8.), 1:1, 2:2 E. Maile (18., 45.+4, FE), 2:1 K. Dag (21.), 2:3 M. Omeirat (70.). Der TVB machte von Beginn an Druck und ging in Führung. Aalen konnte wenig später nicht unverdient ausgleichen. Die Köksal-Truppe hatte in der ersten Hälfte die besseren Torchancen und ging erneut in Führung. Fast mit dem Pausenpfiff wurde ein Aalener Spieler rigoros im Sechzehner abgeräumt und es ging nach dem fälligen Elfmeter mit einem 2:2 in die Pause. Ein Freistoß schließlich entschied die Partie. Eine unglückliche Niederlage für den TVB.

Röhlingen ‐ Zöbingen 1:0 (0:0). Tor: Raphael Junker (83.). In der ersten Hälfte hatte Zöbingen ein wenig mehr vom Spiel. Der FCR kam in der ersten Hälfte nicht so richtig ins Spiel. Die Heimelf kam dann nach der Pause besser ins Spiel und erarbeitete sich Chancen. In der 83. Minute fiel dann der Siegtreffer. Reserven: 2:0.

Abtsgmünd ‐ U. Wasseralfingen 1:0 (1:0). Tor: Clemens Schmid (23.). Heimelf hat nicht gemeldet.

Kerkingen ‐ Jagstzell 2:0 (2:0). Tore: 1:0 C. Leib (10.), 2:0 M. Krisch (16.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Jagstzell (83.). Die Heimmannschaft spielte in der ersten Hälfte stark und führte zurecht mit 2:0. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste aus Jagstzell besser ins Spiel, belohnten sich aber nicht. Reserven: 3:4.

Pfahlheim ‐ Adelmannsfelden 2:0 (1:0). Tore: 1:0 B. Wohlfrom (40.), 2:0 J. Köppel (68.). Pfahlheim machte in der ersten Halbzeit mehr Druck und konnte kurz vor der Halbzeit verdient in Führung gehen. Nach dem 2:0 für Pfahlheim kamen die Gäste aus Adelmannsfelden nochmal zu Chancen, aber Pfahlheim verteidigte entschlossen. Reserven: 3:1.

Elchingen ‐ Unterschneidheim 2:1 (1:0). Tore: 1:0 F. Rauwolf (8., FE), 2:0 P. Brenner (51.), 2:1 S. Joas (67.). Heimelf hat nicht gemeldet. Reserven: 0:2.

Ellwangen ‐ Hüttlingen 1:3 (1:1). Tore: 1:0 E. Erol (1.), 1:1, 1:2, 1:3 J. Hahn (26., 59., 79.). Ellwangen startete mit einem frühen Tor, zeigte sich spielbestimmend und erarbeitete sich immer wieder Torchancen. Hüttlingen dagegen nutzte seine wenigen Chancen und gewann das Spiel.

Westhausen ‐ Kirchh./D. 7:1 (6:1). Tore: 1:0, 7:1 L. Massopust (11., 69.), 1:1 H. Stephan Guyot (13.), 2:1, 4:1 T. Köhler (14., 21.), 3:1 Eigentor L. Bagrov (20.), 5:1 L. Schäfer (29.), 6:1 V. Jaegers (44.). Die Heimmannschaft feierte einen Kantersieg gegen überforderte Gäste. Bereits in der ersten Hälfte war das Spiel entschieden. Ein auch in dieser Höhe verdienter Heimsieg. Kreisliga A III: Härtsfeld ‐ Söhnstetten 3:1 (3:1). Tore: 0:1 Fronz (5.), 1:1 R. Schmid (15.), 2:1 F. Hald (24.), 3:1 O. Stolz (30., FE). M. Heidenheim ‐ Königsb./Oberk. 1:1 (0:1). Tore: 0:1 T. Cariati (45.), 1:1 Say (87.).