„Da nimmt man das Zepter mal in die Hand, damit der Hase rollt.“ Häh? Genau. Dieses an philosophischer Tiefe kaum zu übertreffende Zitat stammt von Felix von Jascheroff. Felix wer? Der von „GZSZ“. Ach so, klar. Dazu später mehr. Zu hören war dieses Zitat bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“, im Volksmund besser bekannt als das „Dschungelcamp“. Das ist an diesem Freitag wieder gestartet, endlich. Weitere Sprüche gibt es noch am Ende dieser Pilot-Kolumne.

Sonja Zietlow ist bereits seit 20 Jahren Moderatorin der TV-Show

Es ist die Jubiläumsstaffel und das muss man doch begleiten, so mein Gedanke. 20 Jahre gibt es diese Sendung bereits und seit 20 Jahren ist auch schon Sonja Zietlow Moderatorin dieser TV-Show, die mehr oder weniger berühmte Menschen 14 Tage lang durch den Dschungel begleitet. Okay, sie ist 20 Jahre ohne mich klargekommen, aber ich biete mich dennoch mal an - mentale Unterstützung. An ihrer Seite steht Jan Köppen in seinem zweiten Jahr. Er ist der dritte Moderator nach Dirk Bach und Daniel Hartwich. Zwar ist die erste Folge immer etwas mau, weil die Bewohner erst einmal ankommen, es noch gar nicht so viel passiert. Aber: Der Startschuss ist gefallen, also los geht´s! Ab in die 17. Staffel.

Jetzt lernen wir die Protagonisten doch erst einmal kennen

All denen, die sich hierher verirrt haben sollten, hier direkt der erste Spoiler: Intellektuell Anspruchsvolles wird hier nicht passieren. Ich habe mir lange überlegt, wie ich das Ganze angehen werde - und dann alles wieder über den Haufen geworfen. Aber, was ist das Wichtigste zum Start des Dschungels? Richtig, erst einmal herausfinden, wer denn da alles mitmacht. Noch viel wichtiger häufig: Heraufinden, woher man diese Menschen kennen könnte. Google ist also zum Start immer mein bester Freund. So werde ich Euch zum Start das mühevolle Nachforschen ersparen und kurz selbst eine Vorstellung der diesjährigen Kandidaten vornehmen. Dabei unterteile ich in: „Kenne ich“ und „Noch nie gehört“, samt erster Kurzeinschätzung. Kann also diesmal etwas länger dauern.

Die „Kenne-ich-Fraktion“:

Heinz Hoenig (72), ein Schauspieler, den ich nicht „live“ beim Film „Das Boot“ kennengelernt habe, rein alterstechnisch, aber Hoenig gehört(e) durchaus zur obersten Schublade der deutschen Schauspieler. „Der König von St. Pauli“ habe ich damals geschaut, da gefiel er mir. In der ersten Dschungelfolge ist er als grantelnder Opa mit schnodderiger Schnauze in Erscheinung getreten. Für das erste Spiel war er gleich einmal gesperrt, ich gehe davon aus, dass er in der dritten oder vierten Folge freiwillig wieder gehen wird. Er wäre nicht der erste Kandidat in dieser Alterskategorie. Angeblich wusste er im Vorfeld nicht, worauf er sich einlässt. Zwinker. Dann wäre da noch Lucy Diakovska (47). Die Rothaarige von den No Angels kann man ebenfalls kennen. Zwar nicht ganz meine Musik, sie aber habe ich noch hautnah miterleben können Anfang der 2000er Jahre. Ein recht lauter Charakter, sie fällt sicher nicht nur wegen ihrer Haarfarbe auf. Als gebürtiger Dortmunder muss ich natürlich David Odonkor (39) kennen. Odonkor hat unter anderem bei Borussia Dortmund gespielt, ehe er sich nach seiner aktiven Karriere dem Reality-TV verschrieben hat.

Was die Social-Media-Spatzen von den digitalen Dächern pfeifen

Die neue Ausgabe der RTL-Realityshow «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» wird ab 19. Januar 2024 auf RTL ausgestrahlt. Moderiert wird die Show von Jan Köppen und Sonja Zietlow. (Foto: Pascal Brünning/RTL/dpa )

2017 hat er unter anderem Promi Big Brother gewonnen. Motto: „Wir sind ein Team“ - man darf gespannt sein, wie lange er das durchhält, am Anfang mögen sich die Campbewohner immer. Cora Schumacher (47) ist 14 Jahre mit Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher verheiratet gewesen und dadurch auch in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Nach der Trennung probierte sie sich in diversen Reality-Formaten aus. In der ersten Dschungel-Folge verriet sie gleich einmal, was die Social-Media-Spatzen bereits von den digitalen Dächern trällerten: Mit Oliver Pocher lief tatsächlich etwas. Wow! Und es ist nicht nur Gossip. „Ich bin schon verknallt“, gab sie unumwunden zu. Ob der Pocher das gut findet? Nicht überliefert. Sie kam in der ersten Folge rüber wie eine Kölsche Mutti, die sich vor allem um die jüngeren Kolleginnen einsetzt. Felix von Jascheroff (41), das ist doch der Typ von „GZSZ“, so war meine Reaktion (Und der Typ vom Eingangszitat dieses Textes). Also im weiteren Sinne ein Schauspieler. Und der hat sich gleich mal als Boss in den Mittelpunkt gespielt, was geklappt hat: Er war gleich der erste Camp-Chef. Dann ist noch Sarah Kern (55) mit von der Partie. Tochter des Designers Otto Kern, war meine erste Herleitung. War aber falsch, denn sie war die Frau von ihm (Ich bin heute im Beicht-Modus). Danke, Google. Dass ich Mike Heiter (31) kenne zeigt, dass ich vermutlich zu viel solcher Reality-Formate in meinem Leben geschaut habe. Denn aus der normalen Welt kennt man ihn nicht. Heiter ist ein lustiger Typ, offen und naiv wirkend, mitten aus dem Ruhrgebiet. Mag ich.

Die "Noch-nie-gehört-Fraktion"

Tim-Maximilian Kampmann alias „Twenty4Tim“ (23) feiert sein Debüt im Reality-TV. Auf YouTube, Instagram, TikTok & Co. ist er bereits ein Star, Millionen Fans schauen sich seine Clips gerne an. Das glauben wir RTL doch einfach mal. Anya Elsner (20) sagte mir überhaupt nichts, was aber meistens bei den Teilnehmern von „Germanys next Topmodel (GNTM)“ der Fall ist. Dort ist sie als wenig kollegial aufgefallen, gilt als zickig, sie birgt vermutlich einiges an Konfliktpotenzial. Leyla Lahaour (27) hätte man aus den diversen Bachelor-Formaten kennen sollen, so steht es auf der Seite von RTL. Von zickig bis fröhlich soll sie alles können. Wir werden sehen.

Staubsauger-Vertreter schindet Eindruck

Einer, der mir auf Anhieb gefallen hat, ist Fabio Knez (30). Alleine der Auftritt, das Aussehen, offensichtlich ein lustiger Typ. So etwas braucht die Show, unbedingt sogar. Lange Haare, große Brille, gepflegter Schnauzbart - ein echter Typ eben. Knez wäre in diesem Outfit auch in den 80ern nicht aufgefallen. Bekannt wurde der Staubsauger-Vertreter im vergangenen Jahr bei der Reality-Show „Are you the one?“ Bliebe noch Kim Virginia (28), von ihr habe ich im Vorfeld ebenfalls noch nie etwas gehört. „Bachelor“ oder "Temptation Island“ sind Formate gewesen, an denen sie teilgenommen hat. Zu meinem Erschrecken stelle ich nun fest, dass ich den Großteil der Teilnehmer tatsächlich kannte. Jetzt aber geht´s wirklich los.

Die erste Dschungelprüfung - alle dürfen ran

Natürlich war es die Mutter aller Dschungelprüfungen, die zum Start der diesjährigen Staffel nicht fehlen durfte: eine Essensprüfung. Und erstmals trat auch der allseits beliebte Dr. Bob auf, ebenfalls ein Eckpfeiler der Sendung. Schweinepenis und Schweinenase, Fischaugen, Ziegenhoden oder pürierte Superwürmer mit Kakerlaken - es wurde serviert, was das Dschungel-Herz begehrt. Hmm, lecker. Dazu noch die Würg- und Kotzgeräusche der Teilnehmerinnen, herrlich - jetzt hat der Dschungel wirklich begonnen. Alles wie immer.

Ab Folge drei aber ist es nicht mehr wichtig, wen man gekannt oder nicht gekannt hat. Dann geht es nur noch um die Beobachtung einer Gruppe, die wenig essen wird, zusammengepfercht leben muss und sich täglich mehr streiten wird. Lager werden sich bilden, garantiert. Rund ums Lagerfeuer dürfte es wieder spannend werden, lustig vermutlich auch - ob freiwillig oder unfreiwillig ist mir dabei eigentlich egal.

Hier noch die lustigsten Sprüche aus der ersten Folge:

„Da nimmt man das Zepter mal in die Hand, damit der Hase rollt.“ (Felix von Jascheroff)

„Ich fühl´so ne sexual intention zu jemandem hier.“ (Anya Elsner)

„Wenn ich jetzt rein theoretisch furze, hört man das dann?“ (Twenty4Tim)

„Wenn die viel attention brauchen, sind das meist toxic boys“ (Kim Virginia)

„Alle haben Hunger, alle ziehen hier am Zahn.“ (Felix von Jascheroff)

Redakteur Timo Lämmerhirt teilt in dieser Kolumne seine Sichtweise auf die TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit, in vielen Zeilen mit Augenzwinkern versehen. Einfach nur aus Spaß. Es ist seine Meinung, seine Sicht der Dinge, die er mit einem Publikum teilen möchte – Womöglich "outen" sich noch weitere Dschungelfans.