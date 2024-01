In einer Pressemitteilung geben die Stadtwerke Aalen (SWA) bekannt, dass der Eispark am Aalener Rathaus um eine Woche verlängert wird. Letzter Betriebstag ist somit Sonntag, 25. Februar.

Statt wie ursprünglich am 18. Februar, endet der Eispark Aalen mit dem letzten Öffnungstag am 25. Februar. Grund für die Verlängerung sind die bisher guten Besucherzahlen. So haben zum 17. Januar knapp 15.000 Besucherinnen und Besucher den Eispark der Stadtwerke besucht und damit mehr als im vergleichbaren Zeitraum der Saison 2019/2020.

Weiterhin hat sich die Anzahl der Schulklassen, die das Angebot nutzen, verdoppelt. Insgesamt haben knapp 1100 Schülerinnen und Schüler das Angebot genutzt.

So begründen die Stadtwerke die Entscheidung

„Die Stadtwerke Aalen, die Stadt Aalen und der Betreiber interevent haben für die diesjährige Eispark-Saison viel Aufwand betrieben, den Standort in die Innenstadt verlegt und damit das Eisvergnügen noch einmal erhöht. Die bisher sehr positive Resonanz zeigt uns nun, dass dies die richtige Entscheidung war. Daher verlängern wir die Eispark-Saison gerne um eine Woche und danken gleichzeitig interevent für die Flexibilität und umgehende Zusage, noch eine Woche dranhängen zu können“, so SWA-Pressesprecher Igor Dimitrijoski.

Eisdisco am 10. Februar

Ein Höhepunkt folgt noch: die dritte von drei Eisdiscos am 10. Februar statt. Die ersten beiden Eisdiscos am 16. und 30. Dezember waren bereits sehr gut besucht.

Wie es mit dem Standort für die Folgesaison aussieht, ist noch offen. Am aktuellen Standort entsteht das „Gaulbad“. Daher ist diese Fläche zukünftig nicht nutzbar. Alle Beteiligten werden daher nach Abschluss der Saison zusammenkommen und auch über mögliche Standorte für die kommende Saison sprechen.