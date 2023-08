Einzig Ausfall von Abruscia trübt die Stimmung

Wäre da nicht die schlechte Kunde von Alessandro Abruscia, dann wäre beim VfR Aalen wohl wirklich alles in bester Ordnung. Sieben Punkte aus drei Spielen, dazu im WFV–Pokal–Achtelfinale — da ist die gute Laune von Trainer Tobias Cramer auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem zweiten Heimspiel der noch jungen Saison in der Regionalliga Südwest mehr als verständlich. An diesem Samstag (14 Uhr) kommt mit Hessen Kassel zudem noch sein ehemaliger Arbeitgeber in die Centus Arena.

Die jüngsten beiden Siege haben den VfR Aalen „enorm viel Energie gekostet“. Sowohl in Koblenz (2:1–Sieg) als auch in Waldhausen sorgte die Wetterlage für schweißtreibende 90 Minuten. „Wir sind ohne Verletzungen rausgekommen und sind eine Runde weiter. Das ist das wichtigste“, blickt Cramer noch einmal auf den 2:0–Arbeitssieg im Stadtderby gegen den SV Waldhausen in der dritten Runde zurück. Auch vor dem Duell in der Liga gegen Kassel zollt der VfR–Coach dem SVW noch einmal seinen Respekt: „Das, was Waldhausen gezeigt hat, das war schon imponierend.“ Das Lob gilt aber auch dem gesamten Verein: „Das war schon top, was die Menschen dort aufgebaut haben und organisatorisch geleistet haben.“

Am Freitag ereilte den Coach der Aalener dann aber bei aller Freude über den sportlichen Erfolg eine schlechte Nachricht. Alessandro Abruscia, der Schütze des 1:0 gegen Waldhausen, wird dem VfR Aalen im Duell gegen Hessen Kassel an diesem Samstag fehlen. Wie schon in der vergangenen Saison bremst den erfahrenen Stammspieler ein Infekt aus. „Er hat Fieber und war beim Arzt.“ Extrem bitter für Abruscia, der zuletzt immer näher an seine Topleistungen herangekommen ist. „Schade. Er war wirklich sehr gut drauf.“ Ansonsten allerdings sind alle Spieler fit. Auch Paolo Maiella, der nach seiner Auswechslung nach 45 Minuten im Duell gegen Waldhausen über eine Prellung geklagt hatte, ist eine Option. „Es ist nichts Schwerwiegendes. So wie er gerade in der Kabine rumgelaufen ist, wird er auch Samstag rumlaufen“, sagt Cramer mit einem Schmunzeln.

In Sachen Rotation wird der Coach der Aalener wieder auf seine Erfolgsformation setzen. Das heißt beispielsweise: Michel Witte übernimmt für Maurice Brauns und auch Ibrahima Diakitè wird wieder von Beginn an stürmen. „Ich wollte einfach sehen, wie weit die Spieler sind, die zuletzt etwas hintendran waren.“ Ausgenommen Michael Schaupp. Bei ihm wisse Cramer ohnehin, dass er ihn immer reinschmeißen könne.

Mit Hessen Kassel kommt am Samstag eine Mannschaft in die Centus Arena, die mit sechs Punkten ebenfalls gut gestartet ist. „Es hat in den vergangenen Jahren schon eine enorme Rotation auf dem Platz gegeben“, sagt Cramer und meint damit, dass er eben nicht mehr wirklich viele Spieler von Kassel persönlich kennt. Neben dem Platz ist das freilich anders. „Ich kenne den ganzen Stuff drumherum.“

Der VfR–Coach hat sich im Übrigen selbst ein aktuelles Bild von Hessen Kassel gemacht und den Sieg des KSV gegen die Stuttgarter Kickers (2:1) live im Stadion mitverfolgt. „Die Mannschaft ist gefestigt. Das muss man ganz klar sagen.“ Zudem verfügt die Mannschaft von Trainer Tobias Damm mit Alban Meha über einen „Ausnahmespieler“. Der könne auch mal aus dem Nichts einen Freistoß verwandeln. „Wer für mich wirklich positiv auffällig war, ist Sercan Sararer“, ergänzt Cramer. Im vergangenen Jahr „aus dem Kaltstart heraus“ habe der 33 Jahre alte Stürmer noch nicht so gut funktioniert.

„Man hat das Gefühl, er ist angekommen und hat eine gute Physis.“ Nach eingehender Analyse des Gegners steht also fest: „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Nuancen und kleine Fehler entscheiden werden.“ Klingt eigentlich ganz nach einem echten Leckerbissen, wie schon das erste Heimspiel gegen die Kickers aus Offenbach (2:1). Aus Aalener Sicht sicher gerne mit demselben Ausgang.