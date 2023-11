Eine tolle Ausstellung zum Ende des Jubiläumsjahres

Fast 200 Bilder und Objekte aus so ziemlich allen Genres und in den verschiedensten Techniken: Mit der Ausstellung „Kunst von uns“ beendet der rührige Kunstverein Aalen sein 40. Jubiläumsjahr. 51 Vereinsmitglieder entführen auf drei Stockwerken im Alten Rathaus in einen eigenen Kosmos, der „Eintrittspreis“ ist genügend Zeit, die der Betrachter mitbringen sollte. Bis 14. Dezember ist diese Kreativschau zu sehen.

Die künstlerische Palette reicht von den Klassikern Öl oder Acryl auf Leinwand über Radierungen, Fotografien, Linolschnitte bis Radierungen, Kollagen, Mischtechniken und Tuschezeichnungen. Wahre Farbexplosionen treffen auf monochrome bis transparente Werke. Auch Figürliches ist zu sehen oder Steinzeug. Wie etwa von Aka Me, der experimentelle Keramikkünstler verbindet organische Formen mit der Moderne und lässt Ton als lebend, „atmend“ erscheinen.

1983 wurde der Kunstverein Aalen gegründet, entscheidend und unverwechselbar geprägt über viele Jahre hat ihn Artur Elmer, mittlerweile Ehrenvorsitzender. An ihn ging auch der Dank von Ines Mangold-Walter, seit zwei Jahren die erste Vorsitzende. Elmer, sagt sie, habe dem Verein eine großartige Grundlage hinterlassen. Und sie dankte auch der Stadt, die dem Kunstverein seit 2016 zwei weitere Stockwerke im Alten Rathaus überlassen hat. Die Kunsträume nennt sie ganz zu Recht „einen Ort, um Kunst mit offenen Sinnen und uneingenommenen Geist zu begegnen.“

Der Kunstverein hatte das Jubiläum übers ganze Jahr verteilt. Die Hauptausstellung war „Täglich Kunst“, die in die 26. Baden-Württembergischen Theatertage in Aalen (vom 19.bis 28. Mai) eingebunden waren. Das Jubiläumsjahr mit dem Schwerpunkt auf der Kunst und nicht in einem einzelnen Festakt zu begehen, „war eine kluge Entscheidung“, lobte Frederick Brütting. Weil sich Aalens Oberbürgermeister bei der Vernissage eigentlich im Urlaub befand, grüßte er die Besucher auch in der Funktion als „kunstinteressierter Bürger“.

Diese Ausstellung mache wirklich Lust und bei der „Kunst von uns“ sei es ja so, dass die Künstler in ihren Werken auch etwas selbst von sich preisgeben. Der Kunstverein Aalen lebe von den vielen Ehrenamtlichen, die sich hier engagieren und es sei sehr gut, dass es in Aalen diese unabhängige Institution gebe. Brütting erinnerte auch daran, dass der Gemeinderat der Jugendkunstschule zugestimmt hat, im nächsten Jahre soll sie institutionalisiert werden und künftig der künstlerischen Nachwuchsförderung dienen.