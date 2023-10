Um es gleich vorneweg zu sagen: Es ist gewaltig und beeindruckend, was da derzeit, inzwischen unübersehbar, im Hirschbachtal entsteht. Exklusiv haben die Stadtwerke Aalen als Bauherr den „Schwäbische.de“ bei einem fast zweistündigen, spannenden Rundgang einen Einblick in den Rohbau für das künftige Aalener Kombibad gewährt.

Am Ende ist dieses Fazit durchaus erlaubt: Die Aalenerinnen und Aalener dürfen sich ganz sicher auf ein architektonisch äußerst gelungenes Bad in einer einmaligen landschaftlichen Lage freuen. 2025 sollen sie hier erstmals in die Fluten eintauchen können, wobei sich derzeit aber noch niemand darauf festlegen will, zu welchem Termin genau das sein wird. Bei einem Projekt solchen Ausmaßes auch verständlich.

Wir bauen kein Haus, wir bauen eine Landschaft“, sagt Ernst Ulrich Tillmanns.

Er ist der geschäftsführende Gesellschafter des Stuttgarter Büros 4a Architekten. Diese Aussage trifft er, als wir oben auf der künftigen Liegestuhlterrasse des Aalener Kombibads, dem Dach des darunter befindlichen Bürotrakts, stehen. Nach links schweift der Blick hinein in die Stadt mit dem Turm der Salvatorkirche, nach rechts hinauf zum Braunenberg mit dem Fernsehturm.

Tillmanns und sein Team gewinnen 2019 den Architektenwettbewerb

Tillmanns und sein Team hatten sich 2019, im Architektenwettbewerb und dann bei der endgültigen Entscheidung im Gemeinderat, im Verbund mit dem Büro Adler & Olesch Landschaftsarchitekten in Mainz durchgesetzt mit ihrem Kombibad-Entwurf, der sich „einmal elegant und zugleich gediegen an den Südhang des Tales anschmiegen wird“, wie es der damalige Vorsitzende des Preisgerichts, Wolfgang Riehle, formuliert hatte.

Ja, genauso wird es einmal sein, das lässt sich schon jetzt im Rohbauzustand deutlich ablesen. Und wird noch einmal sicht- und spürbar, als wir ganz oben, auf dem abschließenden Dach der terrassenförmig konzipierten Anlage, stehen und das gesamte Kombibad und seine Positionierung im Hirschbachtal überblicken.

Redakteur Eckard Scheiderer auf der Baustelle des Kombibads mit Pressesprecher Igor Dimitrijoski, Architekt Ernst Ulrich Tillmanns, Bädermanager Peter Rothenstein und Projektleiterin Christine Wede (von links). (Foto: Thomas Siedler )

Die Aussicht ist hier noch schöner, in dieses Dach wird einmal der ganz leicht vom östlichen Galgenberg abfallende Wiesenhang fast nahtlos übergehen. Nur die Photovoltaikflächen für das Kombibad werden das Grün des Dachs einmal unterbrechen. Badegäste indes werden freilich nie hier heraufkommen.

14 Sandfilteranlagen sorgen für sauberes Wasser

Ganz unten ist von alledem zunächst nichts zu sehen und zu spüren, wo wir gewissermaßen in die Katakomben des künftigen Kombibads eintauchen. Wir, das sind außer Architekt Ernst Ulrich Tillmanns der Bauleiter Gerhard Pulina, Christine Wede, die Projektleiterin der Stadtwerke für das Kombibad, Peter Rothenstein, der Produktmanager Bäder und Freizeit der Stadtwerke, deren Pressesprecher Igor Dimitrijoski sowie der Autor dieser Zeilen.

Ganz unten, das ist das Reich der Technik, vor allem der Badewassertechnik. 14 gewaltige Sandfilteranlagen, für die insgesamt sieben Badebecken drinnen und draußen sind parallel zum Rohbau bereits installiert worden, gefühlt Kilometer an schwarzen Rohren transportieren einmal das Wasser hierher und wieder zurück.

In den „Katakomben“ des Kombibads ist die Badewassertechnik zum größten Teil bereits eingebaut, darunter 14 gewaltige Sandfilteranlagen. (Foto: Thomas Siedler )

Der Fußmarsch geht entlang von langen Betonwänden ‐ die Unterseiten der großen Hallenbadbecken. Zur bereits sichtbaren Badewassertechnik kommen hier unten noch die technischen Einrichtungen für Lüftung und Raumklima dazu.

Wenn alles einmal eingebaut sein wird, sieht’s hier unten aus wie in einem U-Boot“, scherzt Tillmanns.

Kein Wunder dann, dass etwa 40 Prozent der bisher prognostizierten Gesamtbaukosten in Höhe von rund 53,5 Millionen Euro in der Technik stecken werden. In einer Technik auf modernstem Stand, wie alle in der Runde versichern, auch energetisch, unter anderem mit einem Maximum an Wärmerückgewinnung.

Drei Techniker werden im Keller des Kombibads ihre Aufgaben finden

Eine „Riesenmaschine“ also hier unten, die man auch bedienen können müsse, wie Dimitrijoski sagt. Für mindestens drei Techniker pro Schicht wird das Untergeschoss des Kombibads einmal der Arbeitsplatz sein, und nicht nur hierfür suchen die Stadtwerke bereits das Personal, sagt ihr Pressesprecher. Denn der Personalbedarf für das künftige Kombibad werde größer sein als bislang für Hallenbad und Hirschbachbad zusammen.

An das 2021 beseitigte alte Hirschbachbad erinnert bis auf Teile des alten Baumbestands nichts mehr, als wir in den künftigen Badehallen stehen und der Blick von hier aus auch hinaus geht auf die Freibadbecken und den gegenüberliegenden, bebauten Hang des Hirschbachtals. Zuvor hatte uns der Weg vom Untergeschoss in die Eingangsebene geführt, die den Besuchern, so sieht es jedenfalls der Architekt, schon mal einen ersten Überblick geben will, „was hier alles geboten wird“. Und verschiedene Wege in die Umkleidebereiche oder über eine Galerie sollen die Badegäste schon vom Eingang weg einmal „entzerren“.

Im Hallenbereich erkennt man bereits zwei Jahre vor Eröffnung die unterschiedlichen Becken

Im Hallenbereich sind das Freizeitbecken und das große Sportbecken bereits auszumachen, ebenso der Kinderbereich oder das Sprungbecken. Liebevolle, schon jetzt sichtbare Details gewiss nicht am Rande: Für die Sprungtürme und die Startblöcke hätte man auch „Katalogware“ verplanen können, wie Tillmanns meint. Er und sein Team haben gewissermaßen aber lieber zu Papier und Bleistift gegriffen und die Teile selbst entworfen. In Beton gegossen stehen sie in ihrer nun ganz eigenen Form schon da und warten, wie weite Teile des ganzen Bads, auf ihre Verkleidung mit Fliesen.

Gelegenheit für die Planer und Architekten, zwischendurch mal ein ganz großes Lob für die Rohbauer loszuwerden. Die es bei einem solchen Projekt gewiss nicht leicht hätten. Beispiel: Wo einmal riesige Glasflächen die Badehalle nach außen abschließen werden, ist entlang der Außenkanten, leicht nach innen versetzt, bereits jene breite Rinne im Betonboden ausgespart, in die einmal die Lüftungsschächte eingebaut werden, die für einen steten und gleichbleibenden Luftstrom innen entlang der Glasscheiben bis hoch zur Decke sorgen werden.

Glasfassade soll teilweise noch im Herbst eingebaut werden

Ohne einen solchen Luftstrom würde in einem Bad die Luft an den Scheiben pausenlos kondensieren, erklärt Tillmanns. Und so wie mit dieser Rinne ist es in den meisten Bereichen im ganzen Bau: keine paar Meter, an denen man ungeniert einfach mal drauf losbetonieren könnte.

Christine Wede, die Projektleiterin, sieht das auch unter einem anderen Aspekt: Bei der Masse an Technik, die einmal hier drin stecken werde, entstehe dennoch ein sehr kompaktes Gebäude. „Da ist kein Zentimeter zu viel“, sagt sie. Was letztlich einmal auch für einen wirtschaftlichen Betrieb des Kombibads sorgen soll.

Zumindest Teile der riesigen Glasfassaden werden noch jetzt, im Herbst, eingebaut werden, ebenso soll das gesamte Dach noch vor dem Winter geschlossen werden. „Ob wir allerdings das ganze Haus bis Weihnachten zukriegen werden, das ist noch offen“, sagt Bauleiter Gerhard Pulina. Aber das sei im Zeitplan auch gar nicht so vorgesehen.

Trotz leichtem Verzug sollen die geplanten Termine bestehen bleiben

Mit dem Zeitplan ist übrigens der ganze Trupp, der hier mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ im Rohbau unterwegs ist, hoch zufrieden. Es gebe, so sagen alle, zwar einen ganz leichten Verzug, „aber bis heute haben wir terminlich alles im Griff“. Von insgesamt rund 40 Gewerken für das ganze Projekt seien derzeit acht „auf der Baustelle“, die größten davon, nämlich Stahl, Beton und Holz, lägen voll im Zeitplan. Wofür auch täglich zwischen 30 und 40 bis 50 Menschen sorgen, die hier auf der Baustelle arbeiten, je nachdem, welche Arbeiten anliegen.

