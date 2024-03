Einbruch in Laden: Polizei fahndet mit Hubschreiber nach dem Täter

Anwohnerin bemerkte ihn

Aalen / Lesedauer: 1 min

Einbruch in Laden: Polizei fahndet mit Hubschreiber nach dem Täter. (Foto: Christoph Schmidt/dpa )

Am Dienstagmorgen brach ein Täter in ein Geschäft in der Roßstraße ein. Dieser flüchtete ohne Diebesgut. Die Polizei sucht nach Zeugen.