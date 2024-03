Goldschmuck, wertvolle Handtaschen und Bargeld im fünfstelligen Bereich haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Bahnhofstraße erbeutet. Außer den Wertgegenständen entwendeten die Diebe auch mehrere Teile Nachtwäsche. Der Einbruch ereignete sich am Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr.

Hinweise an das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240.