Ein ziemlich klares „Ja“ für die Kombi-Lösung

Es geht um viel: Um die Zukunft der Kliniken im Ostalbkreis und um eine Menge Geld. Immerhin um gut eine Milliarde beziehungsweise um mehr als eine halbe Milliarde Euro. Der Gemeinderatsausschuss hat sich nun klar positioniert. Das Ostalb-Klinikum soll zum Regionalversorger ausgebaut werden, Ellwangen und Mutlangen als Notfallversorger erhalten bleiben, Bopfingen ein Gesundheitszentrum bekommen. Die Gemeinderäte diskutierten intensiv das komplexe Thema. Neu ist nun der Vorschlag der Stadtverwaltung, die „Kombi-Lösung“ und einen Neubau auf der „grünen Wiese“ unabhängig zu überprüfen und die Kosten dafür ermitteln zu lassen.

Von einer „extrem großen Herausforderung“ sprach dann auch Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting im Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss. Denn es handle sich um „das größte Projekt in der Geschichte des Ostalbkreises im Bereich Infrastruktur“. Er erinnerte auch an den Hintergrund, dass das Ost-alb-Klinikum die größten Defizite in ganz Baden-Württemberg einfahre.

Cemal Isin (Isin-Architekten) habe, so Brütting, aus Eigeninitiative eine Planung vorgelegt. Rund neun Hektar umfasst das Potenzial am Ostalb-Klinikum. Brütting geht es darum, von einem Standort auf der „grünen Wiese“ abzusehen, auch um weiteren „Flächenfraß“ zu verhindern. Es gehe nicht um einen Umbau, sondern um Neubauten in vier Schritten. Die etwa 20 Jahre alten, noch gut erhaltenen Gebäude abzureißen, wäre „irrsinnig“. Erschlossen werden soll das künftige Ostalb-Klinikum über eine Anbindung im Norden (Richtung Berufsschulzentrum) und über eine teils untertunnelte Querspange mit Grünbrücke durch den Rohrwang zur Bundesstraße. Damit sollen unter anderem die Anwohner des Kälblesrains vom Verkehr entlastet werden.

So diskutierten die Gemeinderäte: Thomas Battran (Grüne) bat darum und an Schwäbisch Gmünd gewandt, die Emotionen raus zu nehmen. Es gehe eben nicht um „Eitelkeiten“ der Großen Kreisstadt, sondern um die beste Lösung für die Bürger im ganzen Ostalbkreis. Deshalb - „ein ganz klares Ja“ für die Kombi-Lösung. Über die Zukunft der Kinderkliniken müsse man zu einem späteren Zeitpunkt diskutieren, stellte Grünen-Fraktions-Chef Michael Fleischer fest, auf jeden Fall müsse es eine gute Interims-Lösung geben.

Zu „100 Prozent“ steht auch Armin Abele (CDU) hinter der Kombi-Lösung, es gehe ja vor allem um die Patienten und auch um die Ökologie. Hermann Schludi (SPD) hätte sich „von Anfang an so viel Transparenz“ gewünscht, der Sachverhalt sei vorher noch nie so dargestellt worden. Seine Fraktion hatte dann auch einen Antrag gestellt (bei einer Gegenstimme beschlossen): „Der Erhalt beider Kinderkliniken sowohl in Aalen als auch in Mutlangen soll weiterhin gewährleistet bleiben.“ In der Begründung heißt es unter anderem, dass eine moderne Geburtshilfe „ohne Kinderklinik vor Ort medizinisch schwer zu verantworten“ sei. Die Grundversorgung von Neugeborenen, Kindern und Jugendlichen sei „medizinisch notwendig, menschlich geboten und auch als Standortfaktor für die Region wichtig.“

Die Kombi-Lösung ist für Franz Fetzer (Freie Wähler) eine „sehr nachvollziehbare Lösung“, Roland Hamm (Linke) verwies auf die „Emotionalität“, die in diesem Thema liege, und wie der Kreistag letztendlich entscheide, könne man „nicht real einschätzen.“ Vor allem was die Kosten angeht, ist für Frank Gläser (AfD) die Kombi-Lösung überzeugend. Der Hintergrund: Für die gibt das Büro Isin Kosten in Höhe von rund 525 Millionen Euro an. Für die Lösung auf der „grünen Wiese“ geht man von rund 1,1 Milliarden Euro aus. Thomas Rühl (Freie Wähler, fraktionslos) findet, dass die Kombi-Lösung „allen Ansprüchen gerecht wird.“

Inge Birkhold (Zählgemeinschaft) hat zwei Probleme: Zum einen, dass für den Zubringer durch den Rohrwang etwa acht Hektar Wald gerodet werden müssten und dieser durchschnitten würde. Zum anderen hätte sie sich gewünscht, dass man auch andere Standorte prüft. Deshalb könne sie der Vorlage auch nicht zustimmen. Sie war dann auch die Einzige, die dagegen stimmte.

Zum Thema Anbindung über den Rohrwang sagte Aalens Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle Folgendes: Die habe das Regierungspräsidium seit Jahrzehnten gefordert. Man habe sie bisher immer abgelehnt, die Trasse (mit Tunnel) sei aber für die Kombi-Lösung „notwendig“. Entscheiden wird der Gemeinderat in seiner Sitzung voraussichtlich am 25. Januar.