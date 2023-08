Es gibt einen weiteren Bewerber um das Amt des Beigeordneten für die Leitung des Dezernats III der Stadt Aalen. Bernd Schwarzendorfer aus Ulm-Göggingen hat nach eigenen Angaben am Donnerstag, 31. August, und damit kurz vor Bewerbungsschluss seine Bewerbung um das Amt des Sozialbürgermeisters abgegeben.

Gewählt wird am 6. November

Amtsinhaber Karl–Heinz Ehrmann tritt bekanntlich nicht mehr an, wenn seine Amtszeit als Sozialbürgermeister endet, während Baubürgermeister Wolfgang Steidle, dessen Amtszeit ebenfalls ausläuft, eine Fortsetzung anstrebt.

Der Gemeinderat wird die Beigeordneten in einer Sondersitzung am Montag, 6. November, wählen. Bewerbungsschluss ist an eben diesem Donnerstag, 31. August.

Schwarzendorfers Konkurrent ist der Hüttlinger Schulleiter Ralf Meiser

Vor Schwarzendorfer hat bereits Ralf Meiser seinen Hut in den Ring geworfen. Meiser ist Schulleiter der Alemannenschule Hüttlingen und sitzt für die Fraktion der Grünen im Gemeinderat. Seine Kandidatur hatte er bereits im Mai bekanntgegeben.