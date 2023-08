Ein Tattoo als Organspendeausweis

Unweit der Aalener Innenstadt zwischen dem ADAC und dem Amtsgericht liegt das Anubis Tattoo–Studio. Anubis ist ein ägyptischer Gott, der nach deren Vorstellung die Toten in die Unterwelt begleitete. Doch es war nicht der mystisch klingende Name, der die Bestattermeisterin Angela Elsner aus Schwäbisch Gmünd gerade in dieses Studio lockte, sondern ein besonderes Angebot.

Seit einigen Wochen bieten der Geschäftsführer Ingo Sauter und der Tätowierer Kosta Dzhenkov, der seit über 25 Jahren in diesem Beruf arbeitet, ein Tattoo als Ausweis für Organspende an. Das Symbol ist klar und minimalistisch gestaltet — zwei Halbkreise und ein ganzer Kreis. „Sie stehen für das „O“ in Organ und das „D“ für Donor — zu Deutsch Spender. Immer mehr Menschen lassen sich dieses Zeichen tätowieren, um sich als potenzielle Organspender auf den ersten Blick kenntlich zu machen“, erklärt Ingo Sauter. Das Logo sei allerdings noch nicht offiziell anerkannt, sondern bis jetzt nur der Organspendeausweis. Doch Sauter fragt sich: „Hat man den immer dabei?“ Das Ja zur Organspende müsse dann nicht am Unfallort im Unfallwagen mühsam gesucht werden. Und in diesen schrecklichen Momenten zähle jede Minute.

Weil die Organspende ein wichtiges Thema ist, bekommt jeder Interessierte im Anubis Tattoo-Studio kostenfrei das Symbol gestochen. (Foto: Susanne Rötter )

Sauter stellt klar, dass es ihn freuen würde, wenn andere Tätowierer diese Dienstleistung ebenso anbieten würden. Die Frage sei doch, was könne man mit Tattoos Gutes tun. „Jeden Tag eine gute Tat“, so verstehe er seine Aktion. Als ein Bekannter eine neue Netzhaut transplantiert bekam und dann wieder sehen konnte, sei das für ihn sehr bewegend gewesen. Im Rückblick betrachte er dieses Erlebnis als Initialzündung.

Ähnlich ging es der Gmünder Bestatterin. Ihr Vater Walter Elsner habe sechs Jahre auf eine Spenderniere gewartet. Dann war sie plötzlich da. Am 6. August bekommt sie vom Katharinenhospital in Stuttgart den entscheidenden Anruf, die Niere sei erfolgreich transplantiert worden und ihr Vater habe die Operation gut überstanden. Nur zwei Wochen später die nächste gute Nachricht, die Niere habe ungewöhnlich schnell ihre Arbeit aufgenommen und funktioniere einwandfrei. Zeitgleich habe sie dann auf Instagram entdeckt, dass Rammstein–Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz sich das Tattoo für Organspende habe stechen lassen. Nur einen Tag später hatte sie bereits einen Termin bei Anubis.

„Entscheide Dich“, lautet der dringliche Appell von Angela Elsner. Dass dringend Handlungsbedarf besteht, zeigen die Organspendezahlen des vergangenen Jahres, die einen neuen Tiefpunkt markieren. „Bundesweit gab es 869 postmortale Organspender, ein Minus von fast sieben Prozent gegenüber dem Jahr 2021“, laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO). In den ersten vier Monaten dieses Jahres habe sich die Anzahl der Organspenden nach dem Einbruch in 2022 wieder dem Niveau der Vorjahre angenähert. Von Januar bis April 2023 gab es bundesweit 311 Organspender. Dadurch konnten 954 Organe für eine Transplantation an die internationale Vermittlungsstelle Eurotransplant gemeldet werden. Die Statistiken der DSO aus 2022 verdeutlichen, dass ein wesentlicher Grund für die geringen Organspendezahlen die fehlende Zustimmung zur Organspende war. Von nur 15 Prozent aller möglichen Spenderinnen und Spendern lag in 2022 eine schriftliche Erklärung vor.

Das Symbol ist klar und minimalistisch gestaltet — zwei Halbkreise und ein ganzer Kreis. „Sie stehen für das „O“ in Organ und das „D“ für Donor - zu Deutsch Spender. (Foto: privat )

Ingo Sauter betont: „Es ist an der Zeit, Zeichen zu setzen.“ Ein Freund habe ihn auf die Organspende–Tattoos hingewiesen. Da es auf der Ostalb bis dato keiner angeboten habe, war für ihn klar, dass er bei dieser Aktion dabei ist. Eine weitere Intension sei die immer noch von Vielen vertretene schlechte Meinung über tätowierte Menschen gewesen. Bei diesem Tattoo verhalte es sich anders, denn hier stehe die gute Tat im Vordergrund. Das würde selbst dem schimpfenden Vater den Wind aus den Segeln nehmen, der sich über das Tattoo seines Zöglings echauffiert.

Weil die Organspende ein so wichtiges Thema sei, war für ihn klar, er tätowiere dieses Symbol kostenfrei. Wenn ein Kunde noch weitere Verzierungen um dieses Zeichen will, so müsse er nur diesen Zusatz bezahlen. Auf den ersten Instapost zum Organspende–Tattoo habe sich sofort ein Interessent gemeldet. Das Ergebnis haben dann die „Jungen Helden“ repostet. Und dann sei die Nachfrage durch die Decke gegangen.

Die „Jungen Helden“ seien ein eingetragener gemeinnütziger Verein, mit dem Ziel, Jugendliche und junge Erwachsene über Organspende aufzuklären, sie zu motivieren, eine Entscheidung zu treffen und diese Angehörigen und Freunden mitzuteilen. Während eine große Mehrheit angibt, ihre Organe spenden zu wollen, werden nur 0,001 Prozent zum Organspender. Auch, weil in Deutschland immer noch die umstrittene Zustimmungslösung gelte. „Mit einer Tätowierung können Menschen ihre Zustimmung signalisieren. Für Angehörige ist das eine große Hilfe“, betont Ingo Sauter.