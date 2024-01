Sensationell, spektakulär und atemberaubend - so lässt sich die Turngala „Eternity“ des Württembergischen und Badischen Turnerbunds wohl am besten zusammenfassen.

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach macht den Auftakt

Zwei Shows der Extraklasse fanden am Neujahrstag in der Aalener Ulrich-Pfeifle-Halle statt. Ausgerichtet wurden diese von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Den Auftakt der jeweils gut zweieinhalbstündigen Show machten die Sportakrobaten und der Kinderturnclub der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Für viel Staunen sorgte die 17-jährige rhytmische Sportgymnastin Malvina Chakyr vom Bundesstützpunkt und Nationalmannschaftszentrum Fellbach-Schmiden bei ihrer Ball-Kür. Später im Programm präsentierte die fünfköpfige Gruppe des Natioalmannschaftszentrums Fellbach-Schmiden, was mit drei Bändern und zwei Bällen alles möglich ist. Das Turnerinnen-Trio „Cyber Beam“, bestehend aus Lisa-Katharina Hill, Naomi Van Dijk und Ruby van Dijk-Jacob, zeigte verführerische Turnkunst am Schwebebalken.

24 brennende Fackeln und zwölf Artistinnen

Nicht minder spektakulär war der Auftritt der Show-Gruppe „AkroLaVida“. Die zwölf jungen Artistinnen verzauberten das Publikum erst mit spektakulärer Bodenakrobatik zu klassischer Geigenmusik, später wurde es dann feurig. Das Vorbeizischen der 24 brennenden Fackeln und mittendrin die zwölf Artistinnen, ergaben eine faszinierende Stimmung. „Rings in Motion“, das sind die beiden Akrobaten Luca und Jenni, präsentierte eine Kombination aus Rhönrad-Artistik und Cyr-Akrobatik. Beim zweiten Auftritt ließen die beiden mit dem „Roue Cyr“ (ein Sport- und Akrobatikgerät mit nur einem Reifen) kunstvolle Licht- und Akrobatikbilder entstehen.

Die Akrobaten der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach eröffneten die fantastischen Shows. (Foto: Thomas Siedler )

Ein romantischer Held der Lüfte

Ein romantischer Held der Lüfte, wie er sich selbst nennt, ist Maksym Kruglyk. Der 32-Jährige vereint alles, was ein Luftakrobat haben muss: Fitness, Kraft und vor allem Kontrolle über seinen Körper. Das Publikum kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, als er mit zwei Bändern - den Strapaten - einen Auftritt der Extraklasse hinlegte.

Hoch hinaus, nämlich fast bis an die Decke der Ulrich-Pfeifle-Halle, ging es beim Trampolinauftritt von Fabian Vogel und Benny Wizani. Spektakulärste Dreifachsalti, Doppelsalti mit bis zu zweifachen Schrauben, gestreckt oder gehockt, und weitere spektakuläre Elemente wechselten sich in rascher Folge ab.

Jens Ohle aus Hamburg führte durch die gesamte Show. Dabei interagierte er auch mit dem Publikum. (Foto: Thomas Siedler )

Der Handstand-Artist Mukhamadi Sharifzoda kombinierte einzigartig Kraft, Geschick und Gleichgewicht. Er demonstrierte die hohe Kunst der Balance in außergewöhnlichen Körperhaltungen: Er „stand“ auf seinen Händen und zelebrierte seine Handstände auf allerlei Arten.

Aus dem Staunen nicht mehr heraus kam das Publikum beim „Trio Prime“ am Russischen Barren. Das ist ein Gerät aus Zirkus und Varieté, besteht jedoch nicht aus zwei Holmen, sondern lediglich einem verstärkten „Holm“.

Die „Stange“ ist ungefähr 15 Zentimeter breit, fünf Zentimeter hoch und insgesamt rund fünf Meter lang und sehr elastisch. Die beiden „Untermänner“ standen sich an den Enden des Barrens gegenüber und trugen die Stange jeweils auf einer Schulter. Der „Flieger“, meist eine sehr leichte Person, befand sich in der Mitte der Stange. Dieser zeigte als Höhepunkte einen dreifachen Salto, den weltweit nur eine Handvoll Artisten wagen, und zum Abschluss einen Salto mit verbundenen Augen. Das „Face Team“, sechs Basketballer vom Acrobatic Sports Theatre, nahmen mittels Mini-Trampolin den 3,05 Meter hohen Korb ins Visier. Sie zeigten spektakuläre Dunkings, Ballstafetten und Dribbel-Künste.

Sabrina Aganier verzaubert das Publikum

Sabrina Aganier verzauberte das Publikum mit ihrem Auftritt am Luftring. Im Spagat drehend, Pirouetten einhändig, nur an den Fußrücken hängend, kreiselte die Luftakrobatin unter der Decke der Ulrich-Pfeifle-Halle. Am Ende ihres unfassbaren Auftritts hing sie nur mit ihren Zähnen eingehängt im Reifen. Tosender Beifall war die Belohnung für dieses Spektakel. Durch die gesamte Show führte der artistische Comedian Jens Ohle aus Hamburg. Er jonglierte mit fünf Bällen, wirbelte drei brennende Fackeln, drei Keulen oder drei Schwerter durch die Luft - und dies alles auf einer hohen Artistenleiter stehend oder auf dem Einrad in fast drei Metern Höhe. Unterstützung bekam er dabei immer von „Freiwilligen“ aus dem Publikum. Beim großen Finale standen alle Protagonisten nochmals auf der Bühne und wurden vom restlos begeisterten Publikum, teils mit stehenden Ovationen, minutenlang gefeiert. Diesen Neujahrstag, der wenige Stunden nach dem Feuerwerk ein erneutes Feuerwerk der Emotionen bot, werden die gut 2500 Zuschauer mit Sicherheit nicht so schnell vergessen. Schon jetzt kann man sich auf die nächste Turngala freuen.