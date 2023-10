Ein Sieg und eine Niederlage für die MADS-Damen zum Auftakt

Im ersten Spiel der Verbandsliga-Saison kam es zu einem teaminterenen Aufsteiger-Duell. Die Volleyballerinnen der SG MADS Ostalb trafen auf die SG MADS Ostalb II. Die zweite Mannschaft gewann mit 3:1.

Trotz sehr konstanter Annahme durch Marina Kimmich und Alice Traub bescherten zahlreiche Angriffsfehler den Gästen aus Durlangen mit 25:16 den ersten Satz. Die zunehmende Konzentration der Aalener Angreiferinnen im zweiten Satz war unverkennbar, in einer spannenden Auseinandersetzung sicherten sich die Gastgeberinnen mit 27:25 den zweiten Satz.

Mangelnde Konstanz, vor allem in der Annahme der langen Flatteraufschlägen des Gegners, bescherten den stark aufspielenden Gästen mit 25:20 die 2:1-Führung. Entscheidend in Satz vier war wiederum eine Top Aufschlagsquote des MADS II-Teams. 25:17 stand es am Ende des Satzes und somit gewann die SG MADS Ostalb II verdient mit 3:1.

Zahlreiche Fehler in den Elementen Annahme und Angriff machten es dem konstant aufspielenden Gegner der zweitenMannschaft aus Tübingen relativ leicht, den ersten Satz mit 25:16 für sich zu entscheiden.

Auch im zweiten Satz musste ein jetzt verbessertes MADS-Team einem ständigen Rückstand hinterher laufen, konnte sich aber mit erfolgreichen Angriffen durch Anja Plewe nach präzisem Zuspiel von Marianne Rehberg auf 20:21 herankämpfen. Leichtfertig vergebene Chancen im Angriff brachten den Gästen jedoch die 2:0-Führung nach zwei gespielten Sätzen.

Es spricht für die Moral eines intakten Teams, dass sich die Aalener trotz leichter Ermüdungserscheinungen noch aufrafften. Dank starker Aufschläge durch Denise Fallschiesel und Anja Plewe setzte man die Tübinger Annahme unter Druck, während Alice Traub mit überragenden Abwehrleistungen ihr Team zum 25:19-Erfolg pushen konnte. Eine jetzt mit Arline Duarte und Marina Kimmich sicher annehmendene Gastgebende Mannschaft, leistete sich im Angriff kaum Fehler und konnte mit 25:22 den Satzausgleich schaffen.

Im entscheidenden Tie Break setzte sich keines der zwei Teams entscheiden ab, mit 17:15 konnte die SG vor allem dank starker Blockleitung durch Kim Thiemig ihren ersten Sieg in der neuen Liga einfahren.

SG MADS Ostalb: Arline Duarte, Denise Fallschiesel,Lily Juska, Marina Kimmich, Marianne Rehberg,Anja Plewe, Kim Thiemig, Alice Traub