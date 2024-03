Ein rabenschwarzer Tag für den FV 08 Unterkochen

Überraschung in der Bezirksliga. Der FV 08 Unterkochen hat deutlich mit 1:5 bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II verloren. Durch die Niederlage ist Unterkochen auf den dritten Platz abgerutscht. Neuer Tabellenzweiter ist die SGM Stödtlen/Tannhausen. Die SGM gewann mit 8:2 gegen den TV Steinheim. Den Platz an der Sonne hat die SG Heldenfingen/Heuchlingen übernommen (3:0 bei den Sportfreunden Dorfmerkingen II). Alle drei Mannschaften haben 33 Punkte auf dem Konto.

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - FV 08 Unterkochen 5:1 (4:1). Tore: 0:1 T. Eckstein (6.), 1:1 H. Melzer (10.), 2:1 Y. Weiland (22.), 3:1 L. Weiland (29.), 4:1 L. Sigloch (31., FE), 5:1 Eigentor, Gold (83.). Die Gäste starteten gut und trafen durch ihre erste Torchance in der sechsten Minute zur Führung. Kurz nach dem Führungstreffer fiel aber für die Heimelf durch einen Fernschuss der Ausgleichstreffer. Jetzt war die Heimelf obenauf und ihnen gelang fast alles auf dem Kunstrasen. So trafen sie noch weitere dreimal in den ersten 30 Minuten. Der FV 08 versuchte weiter den Anschlusstreffer zu erzielen, aber an diesem Tag gelang der Mannschaft nicht mehr viel. So fiel dann auch der letzte Treffer der Partie durch ein Eigentor. Ein verdienter Sieg der TSG und ein „rabenschwarzer“ Tag für die FV08.

SGM Stödtlen/Tannhausen - Steinheim 8:2 (4:0). Tore: 1:0, 3:0 F. Wille (1., 31.), 2:0 S. Lechner (17.), 4:0 M. Michel (34.), 5:0 N. Ilg (64.), 6:0 J. Mulzet (65.), 7:0 F. Landgraf (72.), 7:1 Bayer (74.), 8:1 A. Salinger (78.), 8:2 Sakacilar (85.). Die SGM feierte einen Kantersieg gegen den TV Steinheim. In beiden Halbzeiten erzielte die SGM jeweils vier Tore.

SV Lauchheim - DJK-SG Schwabsberg-Buch 2:1 (1:1). Tore: 0:1 T. Appt (6.), 1:1 M. Joas (35.), 2:1 M. Weber (49.). Bes. Vork.: Rote Karte Lauchheim (65.). Der SV SV Lauchheim feierte im Abstiegskampf einen wichtigen Erfolg. Gegen die DJK-SG Schwabsberg-Buch geriet man zunächst in Rückstand, allerdings konnte die Partie noch gedreht werden.

Sportfreunde Dorfmerkingen II - SG Heldenfingen/Heuchlingen 0:3 (0:1). Tore: Keine Angaben. Der neue Spitzenreiter der Bezirksliga feierte einen klaren 3:0-Erfolg bei den Sportfreunden.