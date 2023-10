(möc) ‐ Morgens um zehn am Marktplatz: ein großer Moment. Der Wäschehersteller Triumph hat am Donnerstag in 1A-Lage direkt gegenüber dem Kubus sein neues Factory Outlet eröffnet.

Der Applaus ist groß, als Filialleiterin Birgit Wild die Schere nimmt, das rote Band am Eingang durchtrennt und den Weg freimacht für die Kundinnen und Kunden, die die Angebote von Triumph gleich in Augenschein nehmen wollen. Hier bietet die Firma von nun an eine Auswahl ihres Wäschesortiments zu meist reduzierten Preisen an.

„Ein lang gehegter Wunsch, Triumph in die Innenstadt zu holen, geht in Erfüllung“, freut sich Oberbürgermeister Frederick Brütting, der vom Rathaus herübergekommen ist, um den neuen Nachbarn zu begrüßen. Damit bleibe ein Unternehmen mit großer Tradition in Aalen präsent, und das an einem sehr attraktiven Standort.

Bis Anfang Oktober befand sich das Aalener Factory Outlet noch auf dem ehemaligen Logistik-Gelände von Triumph in der Industriestraße. Weithin bekannt war dieser Werksverkauf. Generationen von Kundinnen aus der Region gingen hier auf Schnäppchensuche. Auch Urlaubsreisende machten extra wegen der bekannten Marke einen Abstecher von der A7 nach Aalen. Und das soll auch so bleiben.

„Der Ostalbkreis und Triumph gehören zusammen“, bekräftigt Karl-Heinz Gerl, der Geschäftsführer der Triumph International GmbH in Heubach und Aalen. Er sei „super happy, dass es geklappt hat und wir eine repräsentative Fläche für Triumph gefunden haben“. Ziel sei gewesen, den umsatzstärksten Laden von Triumph in Deutschland zu erhalten. Das sei gelungen, „neu beheimatet am bisherigen Standort Aalen“.

Insgesamt gibt es laut Gerl 54 Triumph-Shops in Deutschland. Der Aalener Werksverkauf verfügte an seinem bisherigen Standort in der Industriestraße über 580 Quadratmeter. Mit dem Umzug an den Marktplatz in die ehemaligen Räume von Schuh Reno verkleinert sich das Factory Outlet auf rund 280 Quadratmeter. Der Geschäftsführer sieht darin Vorteile: Man verleihe der Verkaufsfläche eine höhere Wertigkeit und werde Eventflächen für zeitlich begrenzte Sonderaktionen schaffen.

Über die neuen Räumlichkeiten freut sich auch Birgit Wild, die Shop-Leiterin für Aalen und Heubach. „Heute ist ein Tag der Freude“, sagt sie und weist auf das umfangreiche Sortiment hin. Triumph biete am Marktplatz Wäsche vor allem für Damen, aber auch etwas für Herren an. Viele BHs, Unterhosen und auch die Nachtwäsche und Bademoden seien um 30 oder sogar 50 Prozent reduziert. Dabei handle es sich durchweg um 1A-Ware, nur eben nicht aus der allerneuesten Saison, erklärt Birgit Wild.

Die acht Mitarbeiterinnen des ehemaligen Factory Outlets in der Industriestraße sind nun am neuen Standort tätig. Der einzige Wermutstropfen für die Mitarbeiterinnen: „Wir bräuchten mehr Parkplätze.“ „Parkplätze sind ein rares Gut“, nickt OB Brütting, verweist aber darauf, dass der Umgang mit Parkplätzen in der Stadt Aalen im Vergleich mit anderen Städten gut gelungen sei. Es gebe niedrige Parkhausgebühren, und Ende dieses Jahres werde ein Parkleitsystem eingeführt. Bald werde an der Heidenheimer Straße auch ein neues Parkhaus gebaut.Im Übrigen unterstütze die Stadt die Nutzung des ÖPNV.

Auch auf die Zukunft des ehemaligen Triumph-Areals in der Industriestraße geht Brütting ein. „Der Umzug des Outlets ermöglicht uns dessen Konversion“, sagt er. Das 7,7 Hektar große Areal zwischen Kocher und Burgstall ist die letzte große, zusammenhängende Entwicklungsfläche in der Aalener Tallage und soll neu entwickelt werden. Gedacht ist an verträgliches Gewerbe, Wohnen, Büros und Labore. Womöglich könnten die hinteren Gebäude bei der Konversion erhalten bleiben. „Im Gemeinderat wird bald wieder davon zu hören sein“, kündigt der OB an.

An diesem Morgen aber steht das Feiern im Mittelpunkt. Denn auch das ist laut Brütting für die Innenstadt wichtig: „Wieder ist ein Leerstand gefüllt.“

Triumph Factory Outlet