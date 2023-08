Ein gelungener Ausflug für den RSV Ebnat

Der RV Nufringen hat sich kurzfristig bereit erklärt, die Deutsche Meisterschaft der Hallenradsport–Elite auszurichten. Damit ist in der Schwabenlandhalle deutscher Spitzensport zu sehen gewesen und es wurde um die WM–Teilnahme für Radball und Kunstradsport gerungen.

Der Rad–Sport–Verein Ebnat hatte drei Teilnehmer durch die Qualifikation gebracht. Im 1er Kunstradsport war die dreiteilige German–Masters–Serie in Gutach/Schwarzwaldbahn, im hessischen Langenselbold und Hainburg Pflichtaufgabe.

Schon bei der ersten Veranstaltung konnte Theresa Klopfer die Qualifikation schaffen und konnte sowohl Langenselbold als auch das dritte German–Masters als Wettkampftraining sehen. Die dort gebotenen Leistungen von Klopfer machten deutlich, dass das Training dem Studium Tribut zollen musste und so blieb die Kür bei der Deutschen Meisterschaft eine Herausforderung und die Tagesform, beziehungsweise die Kraftreserven würden entscheiden. Die beiden Damenmannschaften des RSV Ebnat hatten beim Deutschland–Pokal und Halbfinale in Erzhausen zu bestehen. Die nicht optimalen Trainingsbedingungen in Ebnat und die beruflichen Anforderungen hatten auch bei den Damen zu Trainingsrückstand geführt. Die Vierer mit Carolin Hald, Anita Kotulek, Marina Röck und Carina Stillhammer konnte nach einer durchkämpften Kür Platz zwölf belegen. Im Sechser mit zusätzlich Jessica Haag und Naemi Joseph war die Platzierung mit Platz sechs deutlich besser. Wichtig war, dass beide Teams die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft erreichen konnten.

In Nufringen stand eine andere Deutsche Meisterschaften für den RSV Ebnat an. Es wurde an beiden Wettkampftagen separat angereist. Theresa Klopfer hatte im Einer der Frauen ihren Start am Samstag. Aus der Lenkerstützgrätsche mit purer Kraft hochgedrückt in den Handstand und in der Acht gefahren begann sie ihre Kür perfekt. Der Sattelstand perfekt, beim dreifachen Drehsprung um den Lenker verlagerte sie ihr Körpergewicht etwas zu weit nach vorne und musste vom Rad. Ihre Rückwärtsserie lief absolut sicher und ohne Abwertung. Die nächste Kraftübung Sattel–Lenker–Handstand traumhaft. Zahlreiche Übergänge und Drehungen konnte sie zeigen. Bei dem Frontlenkerstand musste sie noch mal vom Rad und konnte letztlich die Kür unter massivem Zeitdruck mit Platz 13 beenden. Sie hatte sich mehr erhofft und war hoch zufrieden mit ihrer Leistung in direkter Konkurrenz mit der amtierenden Weltmeisterin. Der Sechser mit Jessica, Naemi, Anita, Carina, Marina und Carolin stand an. Die einzige vorbereitende Trainingseinheit eine halbe Stunde vor dem Start spiegelte die abrufbare Leistung wider. Seit dem Halbfinale kein gemeinsames Training und so war auf die Erfahrung und das individuelle Können zu vertrauen. Die Übungen liefen sehr gut, auch die eigentlichen Angstübungen konnten sie bewältigen und nur kleine Unsicherheiten führten zu Abwertungen und mit einem sechsten Platz konnten die Damen mit sich sehr zufrieden sein.

Heimreise und Umschalten auf den Vierer am frühen Sonntagmorgen war angesagt. Anita Kotulek, Marina Röck, Carolin Hald und Carina Stillhammer bereiteten sich in Nufringen angekommen mit ihrer Einfahrzeit auf ihren Start vor. Die geänderte Reihenfolge hatten sie sofort verinnerlicht und ihre fünf Minuten Wettkampfzeit gingen sie entschlossen an. Sie zeigten eine gelungene und in Teilen durchkämpfte, willensstarke Kür und kamen auf einen guten elften Platz, mit dem auch das Trainerteam Birgit Burkhardt, Danielle Traub, Sabine Weber und Manfred Traub zufrieden sein konnte.