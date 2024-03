Ein ganzes Arbeitsleben im Dienste des Menschen

Gleich zwei verdiente Mitarbeitende des DRK-Kreisverbands Aalen gehen nach 36 und 45 Jahren Dienst in den wohlverdienten Ruhestand. DRK-Kreisgeschäftsführer Matthias Wagner würdigte im feierlichen Rahmen die unermüdliche Leistungsbereitschaft von Andrea Söllner und Eberhard Burger. „Jahrzehntelange Hingabe zeugt von einem kollegialen Miteinander und wertschätzendem Umfeld bei einem verlässlichen, sozialen Arbeitgeber“, so Wagner.

Begonnen hatte Andrea Söllner im Alter von 28 Jahren als Verwaltungskraft in der Sozialarbeit. Über einen Zeitraum von ebenfalls 28 Jahren arbeitete sie eng mit dem ehemaligen Kreisgeschäftsführer Maile zusammen. Ihr vielfältiges Aufgabengebiet umfasste Terminmanagement, Geschäftsführerkorrespondenz und die Betreuung von Ehrenamtlichen.

Zuletzt widmete sich Andrea Söllner einer neuen Herausforderung in der Verwaltung des Rettungsdienstes. Als einzige Frau in einem reinen „Männerhaushalt“, wie Rettungsdienstleiter Marc Sachsenmaier schmunzelnd anmerkte, sorgte ihr Fingerspitzengefühl und ihr Humor für Harmonie. Mit großer Geduld stellte sie die benötigten Unterlagen, insbesondere für den Bereichsausschuss Rettungsdienst, zusammen. Anfangs wurden diese Unterlagen noch in großer Anzahl kopiert und versandt. Ein vollständig gefüllter Schrank mit den Dokumenten des Bereichsausschusses zeugt von den umfangreichen Dimensionen ihrer Arbeit.

Nach seinem letzten Einsatz am 23. Februar auf der Wache in Ellwangen wurde Eberhard Burger herzlich verabschiedet. Kreisgeschäftsführer Matthias Wagner, Bereichsleiter Ipf/Jagst, Werner Maier und Rettungsdienstleiter Marc Sachsenmaier priesen seine langjährige Hingabe und Einsatzbereitschaft, die er dem DRK-Rettungsdienst ein ganzes Arbeitsleben lang gewidmet hat.

Bis auf einen kurzen Abstecher in die Leitstelle nach Aalen blieb Burger der Wache in Ellwangen 45 Jahre treu. Doch auch in Aalen hat er Spuren hinterlassen und konnte während der Abschiedsfeier von der Leitstelle Glückwünsche entgegennehmen: „Alles Gute für den Ruhestand“.

Ein besonderer Moment war der Auftritt des DRK-Bullis namens „Willi“, ein Oldtimer unter den Krankentransportern und nur fünf Jahre älter als der geschätzte Herr Burger. Diese liebevolle Geste unterstrich die langjährige Verbundenheit von Eberhard Burger mit dem DRK-Rettungsdienst und sorgte für herzliche Emotionen bei allen Anwesenden. Nach so vielen Jahren im Einsatz für die Gemeinschaft freuen sich nun beide Ruheständler darauf, mehr Zeit ihren Hobbys wie dem gemütlichen Fahrradfahren und den Enkelkindern zu widmen.

Mitarbeitenden im Kreisverband Aalen sind immer im Dienst am Menschen in den Bereichen Rettungsdienst, Pflege oder Sozial- und Erziehungsdienst.