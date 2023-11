Ein Ex-Aalener ist seinen Trainer-Job in der Regionalliga Südwest los

Trainerentlassung in der Regionalliga Südwest. Martin Braun ist nicht mehr Trainer bei der TSG Balingen. Das gab der Verein am Mittwochabend bekannt. Nach der Hinrunde befindet sich die TSG tief im Tabellenkeller. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt sechs Punkte.

Erfolgreiche Zeit unter Martin Braun

Martin Braun war seit Oktober 2019 Trainer der TSG, dabei führte er den Verein Schritt für Schritt nach oben. In der Liga landete man unter Braun immer in den Top acht, krönender Höhepunkt war aber der Gewinn des WFV-Pokals in diesem Sommer. Gleichbedeutend war das mit der Qualifikation für den DFB-Pokal. In der ersten Runde kam es dabei zum Duell gegen die Bundesliga-Überraschungsmannschaft VfB Stuttgart. „Für all diese erfolgreichen Momente sind wir Martin Braun sehr dankbar. Zu jeder Zeit waren wir von seinen Qualitäten überzeugt“, so der Vorsitzende Eugen Straubinger. In den vergangenen Wochen habe man alls versucht, erfolgreich zu sein. „Zu unserem Bedauern ist uns dies nicht gelungen, das schmerzt“, so Eugen Straubinger. Deshalb habe man sich für diesen Schritt entschieden. Interimsweise wird das Team von Sportvorstand Fabian Kurth und den aktuellen Co-Trainern Lukas Foelsch und Fabian Fecker betreut. Die TSG tritt an diesem Samstag um 14 Uhr beim Bahlinger SC an.

Auf der Ostalb ist Martin Braun kein Unbekannter. Zwischen 2001 und 2003 bestritt er insgesamt 68 Spiele für den VfR Aalen in der Regionalliga Süd. In der Saison 2008/2009 war Braun außerdem Sportlicher Leiter beim VfR.