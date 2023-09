Ein Beitrag zum Umweltschutz

Oberbürgermeister Frederick Brütting und Ortsvorsteher Christian Wanner machten sich mit den Mitgliedern des Hofener Ortschaftsrates ein Bild vom aktuellen Stand der Bauarbeiten zur Erweiterung des Regenüberlaufbeckens (RÜB) in Hofen. Das neue Becken entsteht unmittelbar neben dem bestehenden RÜB westlich von Hofen, im Gewann Mühlfeld.

„Das ist ein wichtiges Projekt für Hofen und auch ein großer Beitrag zum Umweltschutz“, sagte Brütting bei seiner Begrüßung, wie die Stadtverwaltung in einem Schreiben mitteilt. Die Kapazität des alten Beckens sei nicht mehr ausreichend gewesen, vor allem im Hinblick auf das neue Baugebiet „Eichholzweg“. „Wir investieren rund 1,7 Millionen Euro und schaffen so die notwendige Infrastruktur für das neue Baugebiet“. Er dankte den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke, darunter Ortschaftsrat Franz Xaver Ladenburger von der Heimatsmühle, die eine Zuwegung für den Baustellenverkehr während der Bauzeit ermöglicht haben.

Thomas Mayer, stellvertretender Amtsleiter des zuständigen Amts für Tiefbau und Mobilität der Stadt, erläuterte gemeinsam mit Sandra Schuler vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und Florian Zander vom begleitenden Fachbüro B&P die Planungen.

Das bestehende Regenüberlaufbecken hat ein Volumen von 121 Kubikmeter, das neue Becken wird mit 887 Kubikmeter gut das Siebenfache an Wasser fassen können. Für das neue Becken werden gut 83 Tonnen Stahl und rund 600 Kubikmeter Beton verbaut werden.

Das Becken wird mit Spülkippen ausgestattet, so dass es sich automatisch reinigt, vergleichbar einer großen Badewanne, die mit einem Schwall geleert werde, erläuterte Sandra Schuler die Technik. Dies habe sich im Betrieb bewährt, so werde der „ganze Dreck auf einmal rausgespült“ und eine Geruchsbelästigung durch Sedimente könne erst gar nicht aufkommen, heißt es in der Mitteilung weiter.

In Zukunft kann deshalb das Reinigungsintervall durch einen Spülwagen minimiert werden. Die immer öfter auftretenden Starkregenereignisse erforderten schnell „anspringende“ RÜBs. „Der Erfolg dieser Bauwerke ist deutlich sichtbar, die Wasserqualität des Kochers ist immer besser geworden“, ergänzte der OB.