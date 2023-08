Ein Auftakt nach Maß für die Sportfreunde

Im offiziellen Eröffnungsspiel der Fußball–Verbandsliga haben die Sportfreunde Dorfmerkingen Fellbach mit 3:1 besiegt.

Lediglich in der Anfangsphase waren es die Gastgeber, die die Schützlinge von Trainer Stefan Schill in Verlegenheit brachten. So musste Keeper Zech durch eine Glanzparade nach drei Minuten sein Team vor einem Rückstand bewahren. Doch danach knüpften die Sportfreunde nahtlos an die Leistung aus dem Pokalspiel gegen Normannia Gmünd an, erspielten sich hochkarätige Torchancen, doch die Gastgeber erzielten den Führungstreffer in der 22. Minute. Zu halbherzig über die linke Abwehrseite wurde zu Werke gegangen, ein unglücklicher Abwehrversuch und Fellbachs Binner erzielte den 1:0– Führungstreffer. Nur kurz geschockt vom Rückstand, waren es die Sportfreunde, die sich Chancen um Chancen erspielten. Zuerst war es Mutlu, der völlig frei übers Fellbacher Gehäuse drosch.

In der 30. Minute dann der längst verdiente Ausgleichstreffer. Über Mutlu und den überragenden Nietzer kam das Leder zu Aziz und dieser erzielte den Ausgleich. Es folgte ein Sturmlauf auf das Fellbacher Gehäuse. Zuerst scheiterte Feil knapp am Tor des Gastgebers und danach war es Nietzer, der in Richtung Keeper Gutsche marschierte und an der Sechzehnmeterlinie von den Beinen geholt wurde. Schiedsrichter Daniel Traub, blieb keine andere Wahl, als Fellbachs Braun die Rote Karte zu zeigen. Nach der Pause ein unverändertes Bild. Dorfmerkingen drängte auf den Führungstreffer.

Nachdem zuvor Mutlu, Aziz und zweimal Eiselt in aussichtsreicher Position scheiterten, machte es der Mannschaftskapitän in der 79. Minute besser. Nach Vorarbeit vom eingewechselten Schwarzer und Nietzer erzielte Eiselt in der 79. Minute den verdienten Führungstreffer. Der letzte Widerstand war gebrochen. Nietzer krönte seine Leistung mit dem 3:1–Endstand in der 83. Minute. „Die Anfangsphase haben wir etwas verschlafen, doch danach kann ich lediglich die Chancenverwertung bemängeln. Ein wichtiger Auftaktsieg für meine Mannschaft. Diesen Sieg werden wir feiern und das Augenmerk ab Montag auf den kommenden Gegner Oberensingen richten“, sagte ein zufriedener Trainer Stefan Schill über die Leistung seiner Mannschaft.