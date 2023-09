Ein Aufsteiger marschiert in der Kreisliga A II von Sieg zu Sieg

Der SC Unterschneidheim hat das Spitzenspiel in der Kreisliga A II klar mit 3:1 gegen den FC Ellwangen gewonnen.

Adelmannsfelden — Elchingen 0:1 (0:1). Tor: Tom Sauerborn (13.). Ein Standard entscheidet eine Partie auf überschaubarem Niveau. Die Gäste verdienen sich den Sieg aufgrund der besseren Chancenverwertung. Reserven: 2:2.

Kirchh./Dirgenh. — Bopfingen 2:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 K. Dag (42., 45+3.), 1:2 C. Schindele (48.), 2:2 M. Bosch (69.), 2:3 E. Cakir (86.). Die Heimelf war in der ersten Hälfte zwar die etwas bessere Mannschaft aber die Gäste waren effektiver und eiskalt vor dem Tor. In der zweiten Hälfte war die Köksal–Truppe die besser Mannschaft aber die Kirchheimer schafften den Ausgleich. Die Mannschaft die die besseren Torchancen hatte gewann verdient das Spiel, auch aufgrund der Vielzahl der herausgespielten Torchancen. Ein verdienter Derbysieg für den TV Bopfingen.

Hüttlingen — Westhausen 4:2 (2:1). Tore: 1:0, 2:1, 3:2 J. Hahn (18., 31., 70.), 1:1 J. Pfliegner (25.), 2:2 L. Massopust (57.), 4:2 M. Freimuth (90+5.). Die Zuschauer sahen ein ausgeglichenes Spiel, bei dem beide Mannschaften ihre Chancen hatten. Die Gastgeber waren letztendlich konsequenter und gewannen verdient mit 4:2.

Unterschneidheim — Ellwangen 3:1 (1:0). Tore: 1:0 S. Joas (35.), 2:0 N. Wünsch (50.), 3:0 Eigentor, F. Mayr (60.), 3:1 D. Banen Essome (90+3.). Die erste Hälfte gestaltete sich ausgeglichen, beide Mannschaften erarbeiteten sich Torchancen. Die Halbzeitführung für die Heimelf war nicht unverdient. In Hälfte zwei wurde der Tabellenführer besser und gewann das Spiel verdient.

Jagstzell — Pfahlheim 0:2 (0:1). Tore: 0:1 J. Köppel (6.), 0:2 B. Wohlfrom (78.). Bes. Vork.: Gelb Rote Karte Jagstzell (61.). Reserven: 1:2. Spielerisch zwar kein gutes Spiel was die Okic–Truppe ablieferte aber mit läuferischem und kämpferischen Tugenden verdienen sie sich diesen Auswärtssieg. Eine starke defensiv Leistung und Effektivität in der Offensive bringen die drei Punkte für die Gäste. Ein verdienter Auswärtssieg ohne Gegentor.

Wasseralfingen — Kerkingen 5:0 (1:0). Tore: 1:0, 5:0 G. Colletti (37., 86.), 2:0 A. Kuptz (46.), 3:0 L. Winkler (50.), 4:0 A. Colletti (64.). Ein souveräner Heimsieg der Union, der zu keiner Zeit gefährdet war. Die Union versäumte schon in der ersten Hälfte mit einer höheren Führung in die Pause zu gehen. In Hälfte zwei aber waren die Spieler von Gio Colletti und auch er selber effektiver und gewinnen hochverdient das Spiel. Reserven: 7:0.

Zöbingen — Abtsgmünd 0:4 (0:2). Tore: 0:1 C. Schmid (1.), 0:2, 0:3, 0:4 B. Grupp (35., 57., 58.). Die Gäste aus Abtsgmünd waren von der ersten Minute an die bessere Mannschaft und gingen nach einer Minute in Führung. Bei den Hausherren funktionierte bei diesem Spiel nicht viel. Die TSG gewann das Spiel auch in dieser Höhe mehr als verdient.

Röhlingen — SSV Aalen 1:1 (1:1). Tore: 1:0 M. Veit (3.), 1:1 A. Knappe (25.). Röhlingen erwischte den perfekten Start in das Spiel und ging in Führung. Der SSV kam in der ersten Hälfe nicht unverdient zum Ausgleich. Im Verlauf des Spiels waren beide Mannschaften ebenbürdig. Wenn man die kompletten 90 Minuten nimmt, geht das Unentschieden in Ordnung.

Kreisliga A III

Königsb./Oberkochen — Fleinheim 2:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Esslinger (23., 48.), 1:2 M. Osman (63.), 2:2 T. Cariati (67.). Bes. Vork.: Rote Karte Fleinheim (67.), Gelb Rot:(84., 90.) beide Königsbronn/Oberkochen.