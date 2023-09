Ein Aufsteiger erobert die Tabellenspitze

In der Kreisliga A II hat es einen Wechsel an der Tabellenspitze gegeben. Nach dem 3:0–Erfolg gegen den TV Bopfingen ist Aufsteiger SC Unterschneidheim neuer Spitzenreiter. Der SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim gewann ein spektakuläres Spiel mit 4:3 gegen Abtsgmünd.

Adelmannsfelden — Ellwangen 1:1 (0:0). Tore: 1:0 S. Hertl (53.), 1:1 D. Banen Essome (78.). Ellwangen hatte zwar etwas mehr vom Spiel, Adelmannsfelden verteidigte aber engagiert und ging nach der Pause sogar in Führung. Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden. Reserven: 4:4.

SSV Aalen — Kerkingen 2:2 (2:1). Tore: 0:1 J. Graf (32.), 1:1 E. Maile (38./FE), 2:1 M. Omeirat (41.), 2:2 C. Adelmann (79.). Die ersten Minuten waren eine zähe Angelegenheit. Die Gäste erzielten in der 32. Spielminute etwas überraschend das 1:0. Nach dem Rückstand wurde der SSV Aalen besser im spielerischen und läuferischen Bereich. Die logische Folge war der Ausgleichstreffer und drei Minuten später der Führungstreffer. Weit in der zweiten Halbzeit war es eine Unachtsamkeit der SSV–Hintermannschaft , die Kerkingen zum 2:2 nutzte. Ein glücklicher Punktgewinn der Gäste aus Kerkingen.

Kirchh./Dirgenh. — Abtsgmünd 4:3 (2:1). Tore: 0:1 T. Grupp (2.), 1:1 H. Stephan Guyot (24.), 2:1, 4:2 C. Schindele (35., 70.), 2:2 J. Graule (52.), 3:2 M. Bosch (69.), 4:3 B. Grupp (87.). Bes. Vork.: Rote Karte Abtsgmünd (5.). Heimmannschaft hat nicht gemeldet.

Hüttlingen — Röhlingen 1:2 (0:0). Tore: 0:1, 0:2 M. Veit (48., 65.), 1:2 J. Baumgärtner (71.). Bes. Vork.: Gelb–Rote Karte Röhlingen (88.). Die Heimmannschaft hat nicht gemeldet.

U. Wasseralfingen — Jagstzell 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Amara (15.), 1:1, 2:1 A. Colletti (34. FE, 74.), 2:2 Schier (85.). In beiden Halbzeiten begegneten sich die Mannschaften auf Augenhöhe, deshalb auch ein gerechtes Unentschieden. Reserven: 5:0.

Zöbingen — Pfahlheim 2:2 (1:0). Tore: 1:0 D. Gloning (14.), 2:0 K. Thum (63.), 2:1 B. Wohlfrom (69.), 2:2 M. Veile (71.). Bes. Vork.: Gelb– Rote Karte Zöbingen (89.). Zöbingen ist in der ersten Halbzeit besser ins Spiel gekommen und ging verdient in Führung. Nach dem Seitenwechsel konnten die Hausherren auf 2:0 erhöhen. Die Gäste aus Pfahlheim blieben gefährlich und konnten durch einen Doppelschlag den Rückstand aufholen. Am Ende ein Punktverlust für Zöbingen und ein Punktgewinn für Pfahlheim. Reserven: 1:3.

Unterschneidheim — Bopfingen 3:0 (0:0). Tore: 1:0 N. Wünsch (55.), 2:0 S. Joas (70.), 3:0 N. Wünsch (74.). Die Heimmannschaft hat nicht gemeldet.

Der SV Elchingen und der TSV Westhausen treffen am kommenden Freitag um 19 Uhr aufeinander.