Ein Aalener in Marokko: Ernst Lorenz hatte Glück

Vor einer Woche hat ein schweres Erdbeben Marokko heimgesucht. Erinnerungen an die Katastrophe in der Provinz Hatay, in der auch Aalens Partnerstadt Antakya liegt, werden sofort bei vielen Aalenern und türkisch–stämmigen Mitbürgern wach. Viele sind geschockt über das Szenario, das sich am vergangenen Freitag in dem nordafrikanischen Land ereignet hat. Vor 20 Jahren ist der Aalener Ernst Lorenz dorthin ausgewandert. Anfangs lebte er in Marrakesch, mittlerweile ist er in Agadir zuhause.

Viele ältere Aalener kennen Ernst Lorenz als den ehemaligen Pächter des „BB“. Auch als Hansdampf ist er vielen in Erinnerung. Vor 20 Jahren kehrte der heute 70–Jährige der Kreisstadt den Rücken und kaufte sich ein Haus in Marrakesch, das er zu einem Gästehaus umgebaut und verpachtet hat. Sein Lokal „An der Stadtkirche“ habe er damals in gute Hände gegeben, sagt er und meint damit die Pächterin Kati Witzke, die das „BB“ in seinem Sinn fortführe.

Alle Jahre wieder ist Ernst Lorenz zu Besuch in der Kreisstadt. Auch in diesem Jahr war er bis zum 16. August hier. Einige seiner Weggefährten und Freunde, darunter auch viele Gastronomen, haben sich Sorgen um ihm gemacht, als sie von dem Erdbeben in Marokko erfahren haben, das sich in der Nacht von Freitag auf Samstag kurz nach 23 Uhr Ortszeit ereignete. So auch seine ehemalige Lebensgefährtin Stefanie Winter, Inhaberin des Café Podium, die ihm prompt eine Nachricht via Messenger geschickt und gefragt habe, ob er verletzt sei.

„Mir geht es gut“, sagt der 70–Jährige auch im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten / Ipf– und Jagst–Zeitung“. Während zahlreiche aus Lehm gebaute, alte Häuser in Marrakesch eingestürzt seien, sei sein aus Stahl gebautes Gästehaus unbeschädigt geblieben. Er selbst, der mittlerweile in dem beliebten Touristenort Agadir lebt, sei zur Zeit des Erdbebens auf dem dreitägigen Musikfestival Timitar gewesen, das wegen der Katastrophe am Sonntag gecancelt worden sei. Als die Erde bebte, habe der Boden gewackelt. Stühle seien umgefallen und zahlreiche Menschen in Panik aus einem Café gerannt, erzählt er. Auch Taxen seien ständig gefahren, weil die rund 10.000 Besucher des Festivals nach Hause wollten. Einige Bewohner von Agadir hätten aus Angst in der Nacht auch vor ihrem Haus übernachtet, und am Sonntag sei keine Menschenseele in der Stadt gewesen. Schäden habe es angesichts der meist modernen Wohnanlagen keine gegeben, sagt Lorenz.

Den Abschied von Marokko hätte er sich anders vorgestellt. In Kürze verlasse er das nordafrikanische Land und ziehe nach Andalusien oder besser gesagt in die Nähe der zweitgrößten Stadt Málaga. Seine Heimat Aalen werde er aber nach wie vor regelmäßig besuchen.