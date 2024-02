An seinem letzten Arbeitstag, es war formell der 28. November, war Eckard Scheiderer erkrankt. Nun endlich hat man bei den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ einen Ersatztermin gefunden und Scheiderer, der fast vier Jahrzehnte das redaktionelle Geschehen in Aalen und Ellwangen für das Haus mit geprägt hat, in den Räumen der „Aalener Nachrichten“ verabschieden können.

Sowohl Redaktion als auch Mediaberatung waren anwesend, dazu gesellten sich einige ehemalige Weggefährten Scheiderers, die sich ebenfalls von ihm verabschieden wollten.

Riesige Fußstapfen

„Die Fußstapfen, die Ecki hinterlässt, sind riesig. Wir sollten aber nicht wehmütig sein, sondern uns freuen, dass er nun mit seiner Frau Anita den wohlverdienten Ruhestand genießen darf“, sagte Redaktionsleiter Timo Lämmerhirt. Die Türen stünden für Scheiderer immer offen. Einige Geschenke wurden dem Neu-Rentner überreicht, der selbst auch noch einmal die Jahre Revue passieren ließ. Da staunten vor allem die jüngeren Kollegen nicht schlecht.