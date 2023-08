Dusel und Ellermann — Traumstart ist perfekt

(an) — In der Nacht zu Samstag hat es heftige Unwetter in Reutlingen gegeben. Bergeweise war noch am Samstagnachmittag der Hagel zu Hügeln zusammengekehrt zu sehen — unweit vom altehrwürdigen Kreuzeichestadion. Dort dann hat der heimische SSV Reutlingen trotz mittlerweile strahlenden Sonnenscheins am Samstagnachmittag eine weitere kalte Dusche abbekommen, es glich fast schon Schockgefrieren. Das Oberliga–Auftaktspiel hat die Mannschaft von Maik Stingel mit 0:1 (0:1) gegen den Aufsteiger und Rückkehrer 1. FC Normannia Gmünd verloren.

Einen Ball von Marvin Gnaase legte Alexander Aschauer wieder zurück auf Gnaase, der mit einem Steckpass Selitaj erreichte, der vor dem Gehäuse freistehend cool blieb und konzentriert zum 1:0 zur frühen Führung einschob (2. Minute). Ein Start nach Maß für die Blaskic–Elf. Doch der SSV zeigte sich wenig geschockt. Roman Kasiar tauchte vor Normannias Schlussmann Yannick Ellermann im kurzen Eck auf, doch Gmünds Nummer eins blieb Sieger — nicht das letzte Mal an diesem Nachmittag (7.).

Doch auch die Gmünder setzten immer wieder Nadelstiche. Valerio Avigliano brachte einen Ball scharf in die Mitte, vor dem bereits einschussbereiten Selitaj grätschte ein Reutlinger den Ball noch zur Ecke. Nach einem Fehler im Aufbauspiel von Gnaase ging es wieder schnell. Am Ende war es Kasiar, der aus etwa 13 Metern abziehen konnte, doch Ellermann war auf dem Posten (31.).

Was dann in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit passierte, führte zu kollektivem Reutlinger Haareraufen — und am Ende zu Gmünder Kollektivjubel. Der SSV überrollte die Normannia: Kasiar schoss aus rund elf Metern frei drüber (46.), Schiffel drosch den Ball aus dem Tohuwabohu heraus und aus kurzer Distanz an die Latte (47.), dann brachte Grupp Kasiar zu Fall. Kurz überlegte der Unparteiische, dann fiel der Elfmeterpfiff. Der eben erst eingewechselte Mattia Trianni trat an, schloss unglaublich schwach ab, links unten, Ellermann parierte unglaublich sicher, hielt das Leder fest (48.). Reutlingens Powerplay hatte die Normannia aber noch nicht überstanden. Ein Seitfallzieher von Kasiar landete auf dem Tordach (50.) und dann brannte es noch einmal lichterloh im Gmünder Fünfmeterraum: Nach einer Schiffel–Flanke kam wieder der omnipräsente Kasiar an den Ball, doch der nicht minder omnipräsente Ellermann parierte aus der Kurzdistanz sensationell (51.) — diesmal wäre es aber Abseits gewesen. Das gefiel Blaskic überhaupt nicht: „In den Zweikämpfen, vor allem in unserer Defensivreihe, auf den Außenbahnen, haben wir teilweise gar nicht stattgefunden und dadurch natürlich keine Entlastung bekommen. Dadurch ist Reutlingen immer besser ins Spiel gekommen. Wir haben den Sieg am Ende zwar über die Zeit gerettet, wollen und müssen aber anders Fußball spielen.“

Dann hatten es die Gmünder erst einmal überstanden, schauten allmählich wieder aus dem Schneckenhaus hervor. Für zusätzlichen Schwung und eine Art neuerlichem Sturmlauf, wenn auch nicht so extrem wie zu Beginn der zweiten Halbzeit, sorgte der eingewechselte Onesi Kuengienda, der per Kopf verzog (72.). Auf der anderen Seite dann aber hatten die Gmünder die Chance, die Entscheidung herbeizuführen: Nach einer Ecke gelangte der Ball zu Kelecti Nkem, der den Ball wieder in den Sechzehner brachte. Hier war Tobias Rössler frei, rund fünf Meter vor dem Gehäuse, aber wohl zu überrascht, Piu war zur Stelle (74.). Eine Minute später, wieder auf der anderen Seite: Ellermann war wieder Sieger bei einem Versuch von Trianni (75.). Dann vertändelte der eingewechselte Tim Scheible den Ball fahrlässig und der SSV–Zug rollte wieder gen Gmünder Tor. Kuengienda tunnelte einen Gegenspieler, war frei vor Ellermann, schoss aber drüber (78.). In der 85. Minute hatte Normannias Schlussmann dann Probleme bei einer flachen Hereingabe, blieb aber am Ende der Sieger. In der zweiten Minute der Nachspielzeit behinderten sich Trianni und Vladan Djermanovic gegenseitig, es war die nächste von zahlreichen Chancen, die von den Gastgebern vergeben wurden. Als Ellermann dann einen abgefälschten Schuss, nur eine Minute später, sicher unter sich begrub, stand der Sieg fest.