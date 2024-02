Tag 17 im Dschungel bedeutet gleichzeitig das Ausklingen dieser Kolumne. Ein Versuch, dies einmal in einem seriösen und renommierten Medienhaus an den Start zu bringen.

Nach dem Finale geht es endlich mal wieder früher ins Bett

Es schadet doch auch nicht, bei all den schlimmen Dingen, die in der Welt so vor sich gehen, einmal abzuschalten und sich so ein paar nette Menschen im TV-Dschungel anzuschauen. Doch am 17. Tag muss auch ich sagen: „Ich bin zwar kein Star - Holt mich aber dennoch hier raus!“ - ich muss einfach mal wieder früher in die Falle kommen, das war ganz schön anstrengend. Hat aber auch Spaß gemacht.

Jetzt geht es nochmal um lecker Essen

Größere Überraschungen darf der Dschungelfan nicht erwarten. Das Finale ist immer gleich gestrickt. Die drei Finalteilnehmer müssen in eine finale Prüfung, spielen aber nicht mehr nur um Sterne, sondern um Vor-, Haupt- und Nachspeise. Leyla, Lucy und Tim müssen also noch einmal einiges über sich ergehen lassen.

Leyla weint und hat erstmal gar keinen Bock mehr auf Mike

Zu Beginn der Show hat sich Leyla dann bei Tim ausweinen müssen. Natürlich ging es um Mike, der Leyla, zumindest mal für den Dschungel, einen Korb erteilt hat. Aber da dürfte das letzte Wort auch noch nicht gesprochen worden sein. Zu diesem Zeitpunkt waren auch noch Mike und Fabio im Camp. Leyla sagte daraufhin, dass sie aktuell keinen Bock mehr auf Mike hat. Obwohl selbst ein Mann kann ich sagen: Ich kann sie verstehen.

Tim kommt fröhlich aus der Schlangengrube zurück

Tim musste als erster in die Finalprüfung. So genau wussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht, was auf sie zukommt. Er musste in die Schlangengrube. Bei drei Sternen gäbe es für jeden Camper eine Vorspeise, der vierte Stern ist ein im Vorfeld bestelltes Getränk (Tim bestellte einen Pfirsich-Eistee), der fünfte nur ein Goodie, in seinem Fall Augenpads. Er hat die Prüfung schließlich mit Bravour bestanden.

Lucy scheitert nur am Krokodilherz

Lucy musste sich einer Essensprüfung stellen, womit eigentlich Tim gerechnet hatte. Sie hat sich. Das erste Essen bestand aus Heuschrecke, Skorpion und Tarantel, das zweite war Schweineuterus - und wirklich widerlich anzusehen. Lustiger waren dann aber die Rülpser von Lucy im Nachgang. Dann gab es noch eine Premiere: Ein Krokodilherz musste sie verspeisen, was sie aber nicht schaffte. Fast noch widerlicher war dann das nächste Essen, was sie sich noch zubereiten musste. Dazu quetschte sie Augen aus - die daraus resultierende Flüssigkeit trank sie aus. Furchtbar.... Da haben sie sich für das Finale echt eklige Dinge aufgehoben. Danach tanzte sie vor Freude auf dem Tisch herum, was selbst Sonja Zietlow und Jan Köppen verwunderte. Ob sie vielleicht doch eine Maschine ist?

Leyla gewinnt in diesem Leben keine Dschungelprüfung mehr

„Heiliges Kanonenrohr!“ - Der Spruch kommt aus der Zeit, als Heinz Hoenig noch die bösen Jungs spielen durfte. Diesen Spruch aber benutzt Leyla ständig. Die war so voller Angst, dass sie selbst dachte, dass die Mehlwürmer sie beißen würden, die auf ihr entleert wurden. Dazu kamen noch Fleischabfälle und Kakerlaken in Hülle und Fülle. Nur noch ihr Kopf schaute heraus. Als dann noch Spinnen und Skorpione angekündigt wurden, brach sie dann aber doch ab - wie alle anderen Prüfungen auch. Nicht nur die Kakerlaken waren noch an ihrem Körper, auch zahlreiche Tränen, die aus ihr kullerten. Gemäß der Dschungelregeln dürfte sie eigentlich nicht die Krone gewinnen, denn eine Dschungelkönigin muss auch mal eine Prüfung durchziehen können.

Ein Fest für die Sinne

Das Essen war dann natürlich wieder ein Fest für die Finalisten. Bruschetta, Döner, Burger oder Pommes, die drei konnten nach all den Tagen mit Bohnen und Reis endlich mal wieder etwas Leckeres essen. „Geschmacksexplosion“, eines dieser Wörter, die im Finale tatsächlich in jedem Jahr vorkommen. Danach ging es ein letztes Mal auf die Pritschen, die letzte Nacht im Dschungel. Nachtwache gab es nicht mehr.

Lucy setzte sich die Krone auf

Dann kamen die entscheidenden Minuten, Sonja Zietlow und Jan Köppen kamen wieder mal ins Camp spaziert und verkündeten den dritten Platz: Tim. Das hat mich echt überrascht. Leyla wurde dann als zweite herauseskortiert - Lucy hat sich die Krone aufgesetzt und war schließlich in Tränen aufgelöst. Natürlich nicht, ohne hin- und herzurennen und irgendwelche Dinge zu schreien. Aber gut, das kam an, Lucy ist die Dschungelkönigin 2024, aus meiner Sicht durchaus nachvollziehbar. Auf dem Thorn dann ließ sie sich von Sonja und Jan dann noch verklickern, dass auch der Gewinn von 100.000 Euro damit einhergeht, das schien sie im Trubel vergessen zu haben.

Bisschen Witziges gab es auch im Finale, aber nicht viel:

„Ich habe mir in die Hose gepisst, glaube ich.“ (Leyla)

Timo Lämmerhirt teilt in dieser Kolumne seine Sichtweise auf die TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit. Es ist seine Meinung, seine Sicht der Dinge, die er mit einem Publikum teilen möchte – Womöglich auf der Suche nach weiteren Dschungelfans. Einfach nur so, aus Spaß.