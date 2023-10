Drohnensportler aus Aalen und Heidenheim bei der WM

Korea ‐ wir kommen: Annika, Nathalie, Evelyn, Jasmin und Simon vom Schubart-Gymnasium Aalen und Ennio vom TG Heidenheim machen sich auf die Reise nach Namwon in Südkorea. Dort erwartet sie die Weltmeisterschaft im Drohnensport. In der FAI-Wettbewerbsklasse F9A, Dronesoccer, vertreten Sie Deutschland als Jugendteam, teilt die Leitung des Schubart-Gymnasiums mit.

Dronesoccer ist Fußball in der Luft, fast wie Quidditch bei Harry Potter. Zwei Mannschaften stehen sich dabei gegenüber, jeweils fünf Piloten fliegen ferngesteuert ihre Drohnenbälle in einem Käfig mit dem Ziel, durch den auf der gegenüberliegenden Seite hängenden Ring zu fliegen und damit Punkte zu erzielen.

Angelika und Matthias Möbius betreuen die Jugendlichen seit Jahren am SG in einer Arbeitsgemeinschaft, die einmal als Fliegermädchen begonnen hat heißt es in der Mitteilung weiter. Stetiges Training zahlt sich aus. Möglich wurde diese Teilnahme aber auch durch Sponsoren aus der Region sowie der Baden-Württemberg-Stiftung und der Vector Stiftung.