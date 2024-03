DRK sichert Nachwuchs im Rettungsdienst

Der DRK-Kreisverband Aalen hat die Zeugnisübergabe für die neuen Notfallsanitäterinnen und -sanitäter gefeiert. Sie haben eine dreijährig Ausbildung absolviert. Von der Ersten Hilfe bis hin zur komplexen medizinischen Versorgung in akuten Notfällen haben die Absolventen ein breites Spektrum an Fähigkeiten erworben, um Menschen in kritischen Situationen effektiv zu helfen. Die Notfallsanitäter sind künftig als verantwortliche Kräfte mit dem Rettungswagen ohne Notarzt unterwegs. Bei einem medizinischen Notfall sind sie für die medizinische Erstversorgung des Patienten zuständig und entscheiden dann selbstständig, ob ein Notarzt oder weitere Rettungskräfte zur Notfallversorgung nachgefordert werden müssen.