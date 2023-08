Drei Wochen eine unbeschwerte Zeit

Seit über einem Jahr leiden viele Menschen und davon unzählige Kinder an den Folgen des Kriegs in der Ukraine. Eine dreiwöchige Ferienfreizeit in Schorndorf soll den Betroffenen jungen Menschen etwas Abstand aus der anhaltenden Kriegssituation verschaffen. Der Lions Club Schwäbisch–Gmünd — Aalen — Ellwangen spendet hierfür einen Betrag in Höhe von 1000 Euro. „Es war für die Mitglieder keine Frage, dass wir dieses tolle Projekt unterstützen,“ so der Präsident des Serviceclubs Achim Thiel laut Pressemitteilung. Er und Alfred Krauss übergaben hierfür einen symbolischen Scheck an Markus Mengemann, Regionalleiter der Caritas Ost–Württemberg.