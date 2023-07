Drama um Fromberger — Sturz verhindert Weltcupsieg in Aalen

Glücklich und unfassbar dankbar. Lia Schrievers hat es geschafft und sich in Aalen den Sieg beim MTB Eliminator Weltcup gesichert. Es ist ihr erster Weltcupsieg überhaupt. Nachzulesen ist das ab jetzt auch im Goldenen Buch der Stadt. Dort nämlich hat sie sich mit genau diesem Wortlaut verewigt. Möglich wurde der Triumph aber auch, weil ausgerechnet Marion Fromberger beim „Heimweltcup“ an diesem Samstag durch die Aalener Innenstadt auf nassem Belag „ein Fahrfehler“ unterlaufen ist.

Drama aus dem Vorjahr wiederholt sich

Im Finale war sie in Führung liegeng gestürzt und in die Bande geprallt. Wie schon im vergangenen Jahr ist die 22 Jahre alte Deutsche Meisterin aus dem Aalener Rennstall durch einen Sturz um einen möglichen Podiumsplatz oder vielmehr den Sieg gebracht worden. „Eigentlich habe ich ein sehr gutes Gefühl gehabt“, erklärt Fromberger.

Fromberger setzt Attacke und setzt sich an die Spitze

Der Start gewohnt und geplant verhalten, wie sie verrät, hatte sie genau an einem bestimmten Element der Strecke zum Überholen angesetzt. „Ich hab die Attacke an dem Hindernis gesetzt, bei dem ich im vergangenen Jahr gestürzt bin.“ Das sollte Verwirrung bei der Konkurrenz stiften. Das tat es auch, bis ein klarer Fahrfehler eben den Traum vom Weltcupsieg in Aalen beendete. „Ich habe mich zu sehr auf den Sprung danach fokussiert.“ Dabei hatte sie eine Kurve auf dem vom kurzen Regenschauer nassen Untergrund zu schnell angefahren. Der Sturz selber sah glücklicherweise nur schlimmer aus als er letztlich war. „Ich habe ziemlich stark geweint, aber das war eher wegen des seelischen Herzschmerzes“, sagt der Publikumsliebling. Sie hätte so gerne in Aalen gewonnen und dem frenetischen Publikum etwas zurückgegeben.

Dritte Auflage in 2024

Das soll im kommenden Jahr klappen. Schließlich soll am 27. Juni 2024 die dritte Auflage des MTB Eliminator Weltcup in Aalen über die Bühne gehen. Dann könnte auch Simon Gegenheimer einen weiteren Anlauf starten. Der Sieger aus dem Vorjahr beendete sein Finale wie Fromberger auf dem vierten Rang. Wieder war ein Sturz eine der Erklärungen für die ungewohnt kraftlose Performance im Finale. „Die Beine waren am Arsch.“ Im Viertelfinale rutschte dem Ex–Weltmeister das Vorder– und Hinterrad weg und er stürzte. Stephan Mayer geriet unmittelbar vor ihm zu Fall, Gegenheimer bremste und das Unheil nahm seinen Lauf. Trotzdem schaffte er den Sprung ins Halbfinale, weil eben weitere Stürze seiner Konkurrenten in diesem Heat ihm eine weitere Chance einräumten. Es folgte ein Halbfinale, das von der Besetzung ein Finale hätte sein können. Gegenheimer setzte sich am Ende durch und schaffte damit sein vor dem Weltcup ausgegebenes persönliches Ziel.

Gegenheimer mental nicht fit

„Das Finale war für mich im Kopf schon nach dem Viertelfinale entschieden. Das war für mich super stressig.“ Normal sei ein Viertelfinale von Taktik geprägt und man könne etwas Energie sparen. Das fiel aufgrund des Sturzes komplett weg. Im Finale habe er dann das Risiko gescheut und habe so eben „Meter verloren“. Ganz anders Felix Klausmann. Der Deutsche Meister legte mit seinen 26 Jahren ein perfektes Rennen hin und ließ auch dem Weltmeister aus dem Aalener Team, Titouan Perrin–Ganier in einer Zeit von 1:54,85 Minuten keine Chance. „Ich wusste, dass Simon im Viertelfinale gestürzt war und dass er vielleicht etwas vorsichtiger unterwegs sein wird“, gibt der Sieger Einblicke. Vom Startweg fuhr Klausmann an der Spitze und feierte einen Start–Ziel–Sieg auf dem anspruchsvollen Kurs mit fünf Hindernissen. „Überrascht“, war er über seinen großen Vorsprung, den er bis zum Ende behaupten konnte.

Viel Lob für Fans an der Strecke

„Überragend, so viele Leute hier zu sehen. Das hat man sonst nirgends. Vielleicht bei einer Weltmeisterschaft“, lobt der Deutsche Meister die Zuschauerkulisse. Diese habe er bereits im Training genossen. Da stimmt ihm auch Schrievers zu: „Es ist Wahnsinn. Ich war bereits im vergangenen Jahr hier. Die Stimmung ist einfach einmalig und daher bin ich auch gerne wieder hergekommen.“ Im Jahr 2022 schaffte sie den ganz großen Wurf noch nicht. „Ich wurde Zweite, war schon so oft Zweite und habe diesem Sieg immer hinterhergejagt.“ Diesen dann vor so einer Kulisse in einer Zeit von 2:05,93 Minuten zu schaffen sei einfach einmalig.

Schrievers fängt Weltmeisterin noch ab

Profitiert hat sie dabei natürlich vom Sturz und ihrer Endschnelligkeit auf der längeren Zielgeraden. Hier konnte sie keine Geringere als die Weltmeisterin Gaia Tormena noch abfangen. Damit wurde es zwar nichts mit einem erhofften Sieg für das Aalener Mountainbike Racingteam, allerdings konnten gleich zwei Fahrer aus Deutschland in Aalen den Sieg ersprinten. Der Hit auf der Siegerehrung vor dem Rathaus war damit die Nationalhymne Deutschlands, die gleich zweimal aufgelegt wurde. „Es war einfach geil und ich bin happy“, ergänzt Gegenheimer, der mit dem vierten Platz am Ende den Tag mit „einem strahlenden Gesicht“ ausklingen ließ. Für ihn geht es jetzt erst einmal in den Urlaub und dann wartet schon der nächste Weltcup.

Ergebnisauszug MTB Eliminator Weltcup Aalen

Finale Damen: 1. Lia Schrievers (Deutschland) 02:05,93; 2. Gaia Tormena +0:00,14 (Italien); 3. Lina Huber +0:05,99 (Deutschland); 4. Marion Fromberger +1:02,83 (Deutschland).

Kleines Finale: 1. Line B Mygdam (Dänemark) 02:14,28; 2. Annemoon van Dienst (Niederlande) +0:00,66; 3. Agnes Abrahamsson (Schweden) +0:10,07; DNF Aline Simoes De Almeida (Brasilien.

Finale Herren: 1. Felix Klausmann (Deutschland) 01:54,85; 2. Titouan Perrin-Ganier (Frankreich) +0:00,93; 3. Killian Demangeon (Frankreich) +0:01,66; 4. Simon Gegenheimer (Deutschland) +0:03,72.

Kleines Finale:1. Quentin Schrotzenberger (Frankreich) 01:57,79; 2. Nils-Obed Riecker (Deutschland) +0:00,37; 3. Theo Hauser (Österreich) +0:11,21; 4. Thibaut Kahlhoven (Frankreich +0:17,53.