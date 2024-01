Heinz hat es doch nicht gepackt. Am Anfang von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ zeigte man die Gruppe, Heinz in Tränen aufgelöst und Sonja Zietlow verriet es direkt in der Anmoderation: Heinz wurde von Dr. Bob entsorgt. Ich werde jetzt nicht sagen: Ich hab´s Euch ja gesagt. Denn mit diesem Abgang hatte ich an Tag drei gerechnet. Also, Chapeau Heinz! Und es gab nicht nur mein Chapeau, alle anderen waren tatsächlich tief beeindruckt von seiner Leistung. i-Tüpfelchen: Tim hat ihm im Namen der Gruppe eine selbstgebastelte Krone geschenkt, der Abschied war wirklich eine schöne Szene.

Ganz viel gegenseitiger Respekt bei Tim und Lucy

Dann aber fühlte ich mich urplötzlich an den elften Tag zurückerinnert, es schien derselbe Plot zu sein: Ernsthaftigkeit, Sensibilität., echte Gefühle - bin ich hier echt noch beim Dschungelcamp? Twenty4Tim hat Lucy erst einmal gebeichtet, dass sie eine große Inspiration für ihn sei. Darauf fiel ihr wieder ein, dass sie anfangs dachte, er sei nur ein verrückter Spinner. Fehlanzeige, ihre Oberflächlichkeit hat sie direkt in den Campingrucksack gepackt, direkt unter die nassen Socken.

Leyla mutiert zur Riech-Polizei

Apropos, nasse Socken: Leyla wurde zur Riech-Polizei. Die hygienebewusste 28-Jährige konnte nur noch schlimmen Gerüche feststellen. Alle stinken, selbst Mike - wie ein Lama, nur am Kopf gut. Sie selbst auch, einfach alle, dazu die Klamotten, fürchterlich. Es war der komplette frustrierte Rundumschlag, aber lustig. Daraufhin rief sie den allgemeinen Waschtag aus, kam sich vor wie ihre Tanten in Tunesien, um dann festzustellen, dass es vergeben Liebesmüh gewesen ist - es stinkt einfach fürchterlich weiter.

Tim hat es schon mal im Bett der Mutter getan

In einem Gespräch mit Kim dann ging es mal wieder um das Thema aus der Horizontalen. Verrückte Orte, an denen man Sex hatte. Dabei kam heraus, dass Tim im Bett seiner Mutter sein Unwesen getrieben hatte und glaubt jetzt, dass ihn seine Mutter umbringen werde, natürlich nur im übertragenen Sinne.

Plötzlich ist Jan Köppen mittendrin im Dschungelcamp

Kim hat durchblicken lassen, dass sie Moderator Jan Köppen ganz gut findet. Dabei hat sie durchaus festgestellt, dass es einige Unterschiede zu Mike Heiter gibt. Der Jan sei so eloquent und sie mag eloquente Männer. Na klar, magst du die. Tim dagegen würde mit Jan Köppen lieber essen gehen. Dieter Bohlen, Nazan Eckes, The Weekend - die Fantasien gingen noch weiter, die erspare ich euch aber an dieser Stelle.

Leyla spricht nun endlich Tacheles mit Kim

Dann war wieder Nominierungs-Time für die Prüfung. Das war aber leicht, denn Energiebündel Lucy macht die ganze Zeit keinen Hehl daraus, dass sie voll Bock auf Prüfungen hat. Also wählte man sie. Viel spannender war aber schon wieder, dass Leyla und Kim die Begleitpersonen von Lucy gewesen sind und so zwangsläufig wieder aufeinander getroffen sind. Tatsächlich gab es wieder Zoff, diesmal aber holte Leyla die scharfe Zunge raus und Kim saß auf der Anklagebank. Leyla nimmt nun kein Blatt mehr vor den Mund, hat Kim nun endlich mal die Meinung gegeigt. Wem es noch nicht klar gewesen sein sollte: Kim und Leyla werden auch in Deutschland keine Freundinnen mehr werden.

Ab ins Gammel-Hotel

Die Prüfung, die Lucy bewältigen musste, kennen Dschungelfans bereits. Es ging in ein heruntergekommenes Hotel, in dem sich die Sterne unter Eingeweiden oder hinter fürchterlichen Dschungelviecher verbargen. Am Ende holt sie vier von möglichen acht Sternen, weil sie schlichtweg einige übersehen und am Ende keine Zeit mehr hatte. Zeit aber hatte sie nach der Prüfung, als sie ihren Campbewohnern erst einmal die ganze Prüfung detailgetreu nacherzählte. Lucy ist nicht kaputt zu bekommen.

Es ist Briefetag

Es ist im Dschungelcamp eines der Highlights: Post von daheim. Hier lesen sich die Stars stets die Zeilen der Liebsten von zu Hause vor, es ist stets ein tränenreiches Szenario, aber auch ein schönes, das muss man schon zugeben. Weniger rührend, aber so sehnlichst erwartet, waren dann die Zeilen von Eugen, Mikes Kumpel und Begleiter in Australien. Der hatte mal Kontakt zu Leyla, Mike war deswegen etwas verhalten - am Ende des Briefs stand: „Go for it!“ Also wäre der letzte Kiesel dann auch noch aus dem Weg geräumt, wunderbar.

Frei nach Johann König: Könnte, könnte, Fahrradkette

Durch den unfreiwilligen Auszug von Heinz musste am Ende der Show niemand das Camp verlassen. Aber RTL wäre ja nicht RTL, wenn es nicht dennoch eine kleine Schikane geben würde. Den Teilnehmer mit den wenigsten Anrufern kommunizierten Sonja Zietlow und Jan Köppen, also den potenziellen Auszug. Das sorgt natürlich wieder einen Tag lang für Furore und reichlich Kopfkino. Am Ende haben die wenigsten für Kim angerufen - die Geschichte scheint also tatsächlich zu Ende erzählt. Super.

Es gab wieder ein paar mehr Sprüche, die Promis waren wieder besser drauf:

„Als wären wir Wildschweine, die sich noch nie gewaschen hätten.“ (Leyla

„Lucy riecht wie eine verrauchte Blume und Tim wie der Ekelfisch, den ich in der Prüfung essen musste.“ (Leyla)

„Das habe ich noch nie gehört, das Wort girls support girls.“ (Fabio)

Timo Lämmerhirt teilt in dieser Kolumne seine Sichtweise auf die TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit. Es ist seine Meinung, seine Sicht der Dinge, die er mit einem Publikum teilen möchte – Womöglich auf der Suche nach weiteren Dschungelfans. Einfach nur so, aus Spaß.