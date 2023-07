Double–A-Festival trifft Nerv des jungen Publikums

Schon lange hatte das Organisationsteam vom Verein Double–A auf diesen Tag hingefiebert. Am Samstag war es dann endlich so weit, das Double–A-Festival öffnete seine Pforten. Unter dem Motto „Aalen grenzenlos“ kamen über den Tag verteilt rund 1500 Besucher zusammen, um am Vormittag bei den Workshops Kontakte zu knüpfen und am Abend gemeinsam bei guter Musik zu feiern.

Nach der langen Zeit der Pandemie stand der diesjährige Leitspruch schnell fest. In den vergangenen Jahren sei man mit vielen Grenzen konfrontiert worden, erklärt Sarah Sperfeldt, die Vorsitzende des Vereins. Lebenspläne hätten plötzlich geändert werden, Ideen habe man verwerfen müssen, vielen Interessen habe man nicht mehr nachgehen können. „Mit diesem Festival wollen wir die Blickrichtungen wieder öffnen und den Fokus auf die Interessen der jungen Menschen legen und dazu beitragen, dass wieder Normalität herrscht“, so Sperfeldt.

Das Konzept geht auf. Das Double–A-Team freut sind in den Abendstunden über die guten Besucherzahlen, die der Einlassdienst am Ende der Veranstaltung quittiert. Lob gibt es auch von den Sicherheitsdiensten: „Das war die friedlichste Veranstaltung, die wir seit langem erlebt haben.“

Die Vielfalt, die in der Stadt Aalen gelebt wird, wurde besonders am Vormittag zwischen den Infoständen der beteiligten Organisationen deutlich. Über Parteigrenzen hinweg gab es gegenseitige Unterstützung, Junge Liberale lieferten sich mit den Jusos einen Wettstreit im Dosenwerfen, die IG–Metall–Jugend sponserte rote Badewannenenten für die Gewinner.

Nur wenige Meter von diesem überparteilichen Spektakel entfernt, empfing Amin Farmi vom „Active Gym“ Sportbegeisterte. Er selbst ist zweifacher Deutscher Meister im Thaiboxen und im Light–Contact–Boxen. So sahen dann auch die Challenges an seinem Stand aus: Boxautomat, Bierkrug–Heben, es komme ja bald das Oktoberfest, betont er. Dafür müsse man schließlich üben. Für die Starken unter den Gästen gibt es eine Rangliste. Auf Platz eins steht ein Tunesier, der nicht einmal Bier trinke, staunt der Deutsche Meister. Anerkennung gibt es von ihm auch für die beiden Frauen, die Platz zwei und drei belegen. Man sei heute vor Ort, um den Kampfsport in Aalen bekannter und vor allem salonfähig zu machen. Die Resonanz war laut Farmi gut, er sei zufrieden.

Etwas enttäuscht hingegen war die IG–Metall–Jugend. Besucher waren einige da, vor allem Kinder, doch den geplanten Workshop habe man nicht abhalten können, so die Ehrenamtlichen der Jugendabteilung. Schade, denn die Vorbereitungen waren gut gedacht: Anhand verschiedener Beispiele wollte man den Teilnehmenden beibringen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass man alles im Leben erreichen kann. Ziel des Workshops wäre gewesen, zu zeigen, dass es Unterschiede gibt und dass nicht jeder seines eigenen Glückes Schmid ist.

Gegenüber wurde in der Schreibwerkstatt fleißig gearbeitet, die jungen Autorinnen Anni El–Khorazati und Sandra Gottwaldt wollten mit ihren Schreibübungen ein Gefühl geben, wie man Schreibblockaden überwinden kann. Der Fokus lag auf dem kreativen Schreiben. Mit Marlies Kormann arbeiten die drei Frauen gerade an einem gemeinsamen Buch und sind auf Instagram unter „id3entitas“ zu finden.

Auch Winfried Tobias von der Stadt Aalen ist mit dem Jugendgemeinderat mit einem breiten Angebot mitten im Trubel zu finden. Sein Stand hat mit Abstand die größte Fläche, wie eine kleine Wohnung bietet er Räume zum Chillen auf einem dicken schwarzen Ledersofa inklusive Fernseher und Wii. Zum Mario–Kart–Spielen kommen einige.

Nebenan wurden Ideen an die Moderationstafel geheftet und vorn wurde heiß diskutiert. Dabei ging es genau um diesen Platz, auf dem das Festival immer stattfindet, den Bohlschulplatz. Der soll für Jugendliche attraktiver gemacht werden. „Die Wasserspender sind bereits bestellt“, weiß Aaron Grimminger vom Jugendgemeinderat (JGR). Wo sie installiert werden, erklärt er an diesem Vormittag den Besuchern. Die bringen auch eigene Ideen in den Prozess der Gestaltung mit ein, Snackautomat, Sonnenschutzspender und eine öffentliche Toilette wären nicht schlecht. Der Witterungsschutz stehe ohnehin im Programm von „Der Jugend Räume schaffen“, einem Antrag der CDU–Gemeinderatsfraktion, weiß Kevin Erath (JGR). Grimminger wies darauf hin, dass die Bäume des Platzes so alt seien und dessen Charakteristik bestimmen. Aus diesem Grund dürfe man in diesem Bereich nichts verändern. Hecken als Sichtschutz seien geplant. Um mehr Grün und vor allem um Klimaschutz ging es im Pavillon von UtopiAA und dem Klimaentscheid. „Wir hatten großartige Gespräche am Stand“, sagt Anne Klöcker.

Richtig voll wurde es am Abend, als die Dunkelheit einzog und die Bands auf die Bühne traten. Jonas Lechner vom Double–A-Team war es gelungen, gute Acts nach Aalen zu bringen. Das Ergebnis: Musiker, die Songs in die warme Nacht schreien. Und Gäste, die beseelt nach Hause gehen. „Sharaktah“, der Deutschrapper, bringt viel Gefühl in die tanzende Masse. Als kleines Kind habe er das Wort Charakter nicht aussprechen können. Er habe immer Sharaktah gesagt. So entstand sein Künstlername. An diesem Abend sind es nicht nur seine Melodien, die die Herzen berühren, auch die Geschichten, die er mit seinen Songs erzählt, bleiben im Kopf. Seine Botschaft könnte in dieser lauen Sommernacht nicht besser sein: „Du bist okay so, wie du bist. Mach einfach! Trau dich und hab’ keine Angst!“